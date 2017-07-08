Холодная вода убивает бактерии так же, как и горячая

08.07.17 16:27Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Многие из нас с раннего детства слышали о том, что горячая вода с мылом очищает лучше всего. Но есть ли какие-либо научные доказательства в поддержку этого заявления?

Новое исследование отвечает на этот вопрос.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщает, что теплая вода более эффективна для удаления микробов с рук, поэтому они требуют, чтобы температура воды в ресторанах, кафетериях и других заведениях общественного питания составляла 40 ° C с погрешностью в два градуса.

Обоснованием этого требования является то, что горячая вода способствует образованию мыльной пены, которая помогает избавиться от микробов. Однако, доказано ли это научным путем?

Ученые обратили внимание на то, что нет никаких научных доказательств, которые бы подтверждали, что для уничтожения микробов во время мытья рук требуется горячая вода. Новые исследования показывают, что холодная вода справляется с этой задачей не хуже.

Исследование было проведено учеными из Университета Рутгерса – Нью-Брансуик в Нью-Джерси, а результаты были опубликованы в Journal of Food Protection.

В новом исследовании было изучено влияние различных факторов, таких как количество мыла, температура воды и время вспенивания, на эффективность мытья рук.

В начале исследования участники использовали один миллилитр не-антибактериального мыла для пятисекундного вспенивания при температуре воды 38 ° C.

Исследование проводилось с бактериями АТСС 11229, непатогенном штамм Escherichia coli.

Ученые исследовали воздействие горячей и холодной воды на мытье рук с участием 20 добровольцев, среди которых было 10 мужчин и 10 женщин. Каждый тест повторялся 20 раз в течение 6 месяцев. В течение этого времени участники мыли руки в воде, которая составляла 16 ° C, 26 ° C или 38 ° C. Объем используемого мыла также отличался: участники мыли руки 0,5 миллилитрами, одним миллилитром или двумя миллилитрами мыла.

В целом, использование противомикробного мыла не оказалось более эффективным, чем использование обычного мыла. Однако, время вспенивания значительно улучшило эффективность в одном эксперименте.

Важно отметить, что температура воды также не оказывает существенного влияния на устранение бактерий. Независимо от того, была вода 38 ° C или 16 ° C, исследователи не обнаружили никакой разницы в сокращении количества бактерий.

Кроме того, исследование показало, что 10 секунд вполне достаточно для эффективного удаления микробов.

Дональд Шаффнер, автор исследования, профессор и специалист по распространению знаний о пищевых продуктах, считает, что люди должны чувствовать себя комфортно во время мытья рук, но температура используемой воды не имеет никакого значения для избавления от микробов.

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