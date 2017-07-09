Искусственные сахарозаменители изобрели давно, но споры об этом продукте не утихают и сейчас. Сахарозаменитель - вред или польза - этот вопрос все чаще ставят себе те, кто хочет приобрести такой продукт, но не решается купить его сразу.

Состав сахарозаменителя

Ксилит и сорбит – основные вещества, входящие в состав продукта, который заменяет сахар. Они не уступают ему по содержанию калорий, не портят зубы и усваиваются медленнее. Аспартам – еще один подсластитель, который считается более популярным. Даже учитывая его низкую калорийность, он является полноценной заменой сахару. Аспартам не выдерживает высокую температуру, вот почему его не используют в приготовлении сладостей.

Помимо положительных качеств, потребители уже успели отметить и вред сахарозаменителей. Люди, которые регулярно употребляют их, могут легко и быстро набрать лишние килограммы, получив при этом дополнительные проблемы со здоровьем. Различные заболевания возникают из-за медлительного процесса, с помощью которого организм перерабатывает данный продукт.

Польза сахарозаменителей

На вопрос, полезен ли сахарозаменитель, можно получить отрицательный ответ. Он приносит пользу организму, только когда человек контролирует и ограничивает количество его приемов. В чем плюсы:

1.Не влияет на концентрацию сахара, поэтому рекомендован диабетикам.

2.Защищает зубы от кариеса.

3.Стоят недорого и подходят для длительного употребления благодаря длительному сроку годности.

Сахарозаменитель - вред или польза при похудении?

Многие предпочитают переходить на полезные сахарозаменители при похудении. Стоит помнить, что искусственные компоненты могут привести, наоборот, к плачевным последствиям. В нашем случае – к лишним жировым накоплениям. Современные сахарозаменители высококалорийны, и этот фактор тоже нужно учитывать при их выборе. Натуральные – отличаются низким содержанием калорий, а это указывает на то, что их можно выбирать тем, кто борется с лишними килограммами.

Эритрит или стевия, к примеру, не имеют никакой энергетической ценности, не влияют на уровень глюкозы и не способствуют появлению лишнего веса. При этом они обладают очень сладким вкусом, который способен удовлетворить все потребности сладкоежек и людей, которые предпочитают сладкий чай, кофе или любые сладкие напитки и блюда.

Чем вреден сахарозаменитель?

Отвечая на вопрос, вреден ли сахарозаменитель для здорового человека, стоит отметить, что в больших дозах его не рекомендуется употреблять никому. Все потому, что каждый подсластитель негативно влияет на общее состояние здоровья, провоцируя появление и развитие серьезных заболеваний. Независимо от того, какой был выбран сахарозаменитель, вред или польза все равно будут ощутимы. Если польза – регулирование концентрации сахара в крови, то негативные последствия могут быть разными.

1.Аспартам – часто вызывает головную боль, аллергию, депрессию; становится причиной бессонницы, головокружения; нарушает пищеварение и улучшает аппетит.

3.Сахарин – провоцирует образование злокачественных опухолей.

4.Сорбит и ксилит – являются слабительными и желчегонными продуктами. Единственное преимущество перед остальными – они не портят зубную эмаль.

5.Сукламат – часто вызывает аллергическую реакцию.