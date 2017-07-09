Топ-5 самых богатых врачей Украины

За 2016 год электронные декларации должны были не только представители органов власти, но и главные врачи. Ведь медик — это не только призвание, но и профессия с большим коррупционным риском.

За 2016 год электронные декларации должны были не только представители органов власти, но и главные врачи. Ведь медик — это не только призвание, но и профессия с большим коррупционным риском.

Первое место рейтинга занял ортопед-травматолог Института патологии позвоночника и суставов имени М.И. Ситенко и по совместительству депутат Харьковского горсовета Тарас Ситенко. Несмотря на то, что своим основным занятием он называет врачебное дело, Ситенко еще и успешно занимается бизнесом — основную часть его доходов составляют именно дивиденды.

Общая сумма задекларированных Тарасом Александровичем денежных активов составляет более 120 млн грн. Также Ситенко обладает почти 10 гектарами земли, квартирой 51,5 кв м, девятью домами общей площадью почти 2700 “квадратов“ и даже газопроводом низкого давления. При этом в собственности его жены находится только 10 соток земли и квартира на 55 кв м. В целом во всех задекларированных семьей Ситенко помещениях можно было бы разместить 430 больничных коек.

Зато в семье серебряного призера Назария Гички сложилась совершенно противоположная традиция — большинство имущества записано на жену. Сам главный врач Львовского городского родильного дома №3 имеет только дом площадью 76 кв м. Его жена Надежда владеет поместьем на 737 кв м и 12 квартирами во Львове. Общая сумма сбережений семьи Гичок составляет около 85 млн грн, А их недвижимость могла бы вместить почти 200 пациентов. Надежда Ботва является дочерью народного депутата Богдана Дубневича, а сам Назарий — сыном главного врача Львовской областной больницы и по совместительству депутата облсовета Михаила Гички.

Третье место занял главный врач Каменец-Подольского городского поликлиники №1 Борис Цвигун. Наличными он с женой сохраняет более 60 млн грн. Также они обладают двумя домами 441 и 154 кв м, нежилыми зданиями 458 и 1772 кв м и более семью гектарами земли. В зданиях Цвигун можно было бы расположить более 400 койкомест. Врачебную практику Борис Ярославович сочетает с депутатством в Каменец-Подольской городской рады.

Около 30 млн грн насчитывают денежные активы четвертого финалиста — главного врача Волынской областной клинической больницы Ивана Сидора. Вместе с женой он владеет четырьмя домами — 493 и 32 кв м, площадь еще двух недостроенных не указана. Внутри сооружений известной квадратуры можно было бы разместить 75 пациентов. Врачебный стаж Сидора составляет более 40 лет, его жена также является бывшим медиком, а сейчас с сыном занимается фармацевтическим бизнесом.

Замыкает рейтинг исполняющий обязанности главного врача Городского дермато диспансера г Мариуполя Александр Ярошенко, состояние которого составляет более 16 млн грн. Александр Александрович известен тем, что в 1993 году создал первую в Мариуполе частную медицинскую фирму, а во времена президентства Януковича был одним из ближайших соратников Арсения Яценюка и возглавлял донецкий центр Фронт перемен. В собственности у врача находится почти 500 кв м земли, дом на 394 кв м, машиноместо и доли двух офисов по 127 кв м. В них могли бы поместиться 95 койкомест.