Удивительная польза горького шоколада

09.07.17 19:48Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Горький шоколад поднимает настроение, улучшает работу мозга, защищает от рака и инсульта. Этот замечательный десерт, в отличие от многих других сладостей, не только очень вкусный, но и полезный!

Есть шоколад стоит не только ради удовольствия. Недавние исследования показали, что есть целый ряд причин употребить весь запас шоколада в доме. Правда, он должен быть горьким: чем больше какао, тем лучше.

Давайте посмотрим, какими преимуществами обладает горький шоколад.

Есть шоколад стоит не только ради удовольствия. Недавние исследования показали, что есть целый ряд причин употребить весь запас шоколада в доме. Правда, он должен быть горьким: чем больше какао, тем лучше.

Давайте посмотрим, какими преимуществами обладает горький шоколад.

Горький шоколад: удовольствие и польза

1. В нем больше антиоксидантов, чем в яблоках

А также в черном чае и красном вине. Это касается именно горького шоколада. Содержащиеся в нем вещества способны снизить риск старения клеток мозга и развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

2. Он снижает стресс

Он ослабляет ярость и сильные негативные эмоции. У людей, которые в течение двух недель ели по 40 г шоколада, отмечался более низкий уровень гормона стресса кортизола.

3. Может снизить риск проблем с сердцем

Ученые оценивали питание 55 502 взрослых в возрасте от 50 до 64 лет и выяснили, что те, кто ел темный шоколад регулярно (около 30 г до шести раз в неделю), реже испытывали аритмию, которая ведет к сердечной недостаточности.

4. Может повысить либидо

Конечно, для значимого эффекта нужно есть его много и часто (тогда, впрочем, появятся и недостатки). Но вообще, шоколад содержит фенилэтиламин — вещество, которое вырабатывает организм в ответ на физическое влечение и которое повышает уровень допамина.

5. Спорт станет эффективнее

По данным прошлогоднего исследования, мужчины-велогонщики, которые употребляли около 10 г горького шоколада каждый день, не меняя режима тренировок, отметили улучшение скорости проката и выносливости (в сравнении с теми, кто ел белый).

6. Он снижает риск развития диабета второго типа

На протяжении 13 лет исследователи следили за питанием женщин, и те, кто ел шоколад, реже страдали от диабета, чем те, кто употреблял его реже раза в месяц. На самом деле прямая связь пока не доказана, но известно, что полезные компоненты шоколада могут способствовать большей выработке инсулина.

7. Мозг работает лучше

В одном из исследований проводился тест когнитивных функций в трех группах людей старшего возраста. Тесты выдавались до и после употребления напитков, содержащих какао и травяные компоненты, каждый день в течение восьми недель. Флавоноиды в составе какао улучшают циркуляцию крови в организме, что приводит к улучшению познавательных способностей.

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