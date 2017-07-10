Ученые назвали главное средство борьбы с бессонницей

Специалисты заявляют, что люди с важными целями в жизни реже страдают расстройствами сна.

Группа неврологов из Северо-Западного университета (США) установила, что люди, имеющие важные жизненные цели, реже других страдают бессонницей, передает The Guardian. Полный текст исследования был обнародован в журнале Sleep Science and Practice.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что люди с высоким целеполаганием страдают реже всевозможными расстройствами сна, и в частности - апноэ. По мнению специалистов, установка важных целей помогает побороть бессонницу.

В исследовании принимали участие свыше 800 людей в возрасте от 60 до 100 лет. Все они подверглись опросу по части качества и продолжительности сна, а также планах на будущее и других вещах.

Помимо установки целей, ученые также рекомендуют людям отказываться от кофе, алкоголя и никотина, а также просмотра телевизора и использования компьютера перед сном.

Важно также соблюдать режим и отказаться от интенсивных физических упражнений перед сном.