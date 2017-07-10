Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

Для всех тех, кто долго не может уснуть ночью, американские ученые открыли довольно неожиданный секрет.

Ученые из США пришли к выводу, что спасением для всех, кто страдает от бессонницы, может стать мотивация.

Результаты последних экспериментов демонстрируют, что для быстрого сна достаточно соблюдать некоторые довольно простые правила.

Важнейшей составляющей настроя на сон является мотивация. Благодаря ей можно раньше пойти в кровать и быстрее уснуть. Если у человека нет мотивации, если он не разобрался в себе и своей жизни — это влияет на качество сна. У таких людей нет потребности уснуть пораньше, поэтому они и не спешат в постель. А когда уже лежат в кровати, то начинают думать о своих делах и отвлекаются на разные мысли.

По словам ученых, их открытие может помочь людям, страдающим от расстройств сна, так как благодаря правильной мотивации можно сделать сон более качественным и полноценным. Медики говорят, что с помощью мотивации можно решить проблемы со сном без применения каких-либо лекарственных препаратов. Новая методика заключается в том, чтобы устранять причину недуга, а не бороться с симптомами.

Ученые говорят, что для нормализации сна отлично подходит медитация. С ее помощью можно успокоить нервы, наладить мыслительный процесс и упорядочить мысли.

Также медики советуют разобраться в себе, что не только поможет отдохнуть, но и послужит стартом терапии. Эксперты говорят, что необходимо очень внимательно подойти к устранению психологических проблем, после чего вы сразу почувствуете улучшение качества сна.