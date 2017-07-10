Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

10.07.17 20:06Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Для всех тех, кто долго не может уснуть ночью, американские ученые открыли довольно неожиданный секрет.

Ученые из США пришли к выводу, что спасением для всех, кто страдает от бессонницы, может стать мотивация.

Результаты последних экспериментов демонстрируют, что для быстрого сна достаточно соблюдать некоторые довольно простые правила.

Важнейшей составляющей настроя на сон является мотивация. Благодаря ей можно раньше пойти в кровать и быстрее уснуть. Если у человека нет мотивации, если он не разобрался в себе и своей жизни — это влияет на качество сна. У таких людей нет потребности уснуть пораньше, поэтому они и не спешат в постель. А когда уже лежат в кровати, то начинают думать о своих делах и отвлекаются на разные мысли.

По словам ученых, их открытие может помочь людям, страдающим от расстройств сна, так как благодаря правильной мотивации можно сделать сон более качественным и полноценным. Медики говорят, что с помощью мотивации можно решить проблемы со сном без применения каких-либо лекарственных препаратов. Новая методика заключается в том, чтобы устранять причину недуга, а не бороться с симптомами.

Ученые говорят, что для нормализации сна отлично подходит медитация. С ее помощью можно успокоить нервы, наладить мыслительный процесс и упорядочить мысли.

Также медики советуют разобраться в себе, что не только поможет отдохнуть, но и послужит стартом терапии. Эксперты говорят, что необходимо очень внимательно подойти к устранению психологических проблем, после чего вы сразу почувствуете улучшение качества сна.

Похожие новости

17.05.17 08:45Стало известно кто вчера напал на мэра Николаева

05.03.17 08:10Как быстро избавиться от отеков под глазами

15.02.17 15:46Окно возможностей для Москвы быстро закрывается, – политолог о заявлении касательно Крыма

08.02.17 21:00Как быстро уснуть и выспаться

14.01.17 18:55Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

20:20Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

20:06Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

19:53В Украине выставлен на продажу уникальный «Москвич»

19:33Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии

19:18Николаев готовится к отопительному сезону

19:02СНБО отложил законопроект по Донбассу

18:44Кого в Украине первыми заберут на фронт в случае полномасштабной войны

18:37Управление полиции Николаева потратит на техобслуживание своего транспорта более миллиона гривен

18:10Джоан Роулинг написала новую сказку на платье

17:55Украина введет биометрику для иностранцев

17:29Кабмин: Цена на газ для населения не изменится

17:14ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

16:57Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

16:28В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix

16:15Курс валют на 10 июля

16:03Гройсман оценил потери ВВП от агрессии России

15:45Мотоболісти з Миколаївщини у Вишняках завоювали Кубок України

15:26Порошенко обвинил Россию в кибератаке

15:10Впервые в истории: У английской королевы появился чернокожий адъютант

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.06.17 20:182750

У николаевцев «серебро» на чемпионате Украины по прыжкам на акробатической дорожке

26.06.17 20:283020

Гороскоп на 27 июня 2017

26.06.17 20:452630

Евгений Кошевой рассмешил фанатов забавной выходкой (видео)

26.06.17 20:582550

Бред Питт замечен с новой пассией

Самые читаемые

02.07.17 11:0010900

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

08.07.17 23:175840

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

02.07.17 20:225650

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

03.07.17 18:154980

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама