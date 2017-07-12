Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

Именно диагностика на раннем этапе может в будущем спасти жизнь человека, поскольку раннее и эффективное лечение может позволить справиться с раком.

Американские специалисты сообщили, что есть надежный способ, который позволит определить, какую природу имеют изменения на коже.

По словам ученых, можно определить, что из себя представляют изменения — безвредную родинку или являются начало рака.

Стоит отметить, что ранняя диагностика злокачественного заболевания позволит гораздо эффективней избавиться от последствий новообразования. Именно диагностика на раннем этапе может в будущем спасти жизнь человека, поскольку ранее и эффективное лечение может позволить справиться с раком, поэтому стоит уделять внимание всем изменениям на кожных покровах человека.

Так, для домашнего теста нужно внимательно изучить новообразование. Ученые отмечают, что родинки, как правило, симметричные, поэтому нужно тщательно рассмотреть пигментные пятна на коже, определив, насколько две половинки образования похожи друг на друга. Неровные края изменения на коже могут говорить о том, что это именно начало рака, а не безобидное изменение или родинка.

Также о том, что это образование злокачественное может также говорить и странный окрас, который не характерен кожным покровам и ранее на коже не было образований подобного цвета. Стоит обратиться к специалисту также в случае, если пятно сочетает в себе сразу несколько оттенков черного, коричневого и даже розового.

Особенно стоит обращать внимание на объемные родимые пятна, которые говорят о том, что высок риск, что это будет опухоль, а не безопасная родинка.