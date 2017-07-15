В Швейцарии создали замену сердцу

Прототип полностью воспроизводил работу настоящего сердца.

Технологию отливки полностью функционального искусственного сердца разработали специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Орган создан при помощи 3D-принтера, говорится в журнале Artificial Organs. Ученые сначала напечатали пресс-форму, а уже потом в нее поместили жидкий силикон.

Прототип имеет объем 679 кубических сантиметров, а его масса — 390 грамм. Несмотря на больший вес, строение искусственного органа соответствует настоящему. Как и «оригинал», он имеет левую и правую камеру с клапанами, от которых отходят трубки. Последние выполняют роль аорты, верхней полой, нижней полой и легочных вен.

С помощью воздушных насосов искусственный орган может перекачивать жидкость и сокращаться.

Как описывается в исследовании, во время испытаний ученые моделировали различные уровни нагрузки: при частоте 80 ударов в минуту имплантат пропускал жидкость, по вязкости приближающуюся к показателю крови, со скоростью 2,2 литра в минуту. Это почти вдвое меньше, чем нужно. Среднее пульсовое давление в аорте при этом достигало 48 миллиметров ртутного столбика.

Ученые убедились, что прототип полностью воспроизводил работу настоящего сердца. Правда, из-за используемого для его создания материала орган оказался недолговечным. В условиях, приближенных к реальным, имплантат выдерживал около трех тысяч сокращений. В норме это меньше часа.

Авторы не теряют надежды и верят в дальнейший успех. Они продолжат совершенствовать свою разработку, чтобы увеличить срок ее службы на годы.