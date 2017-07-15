В Швейцарии создали замену сердцу

15.07.17 12:25Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Прототип полностью воспроизводил работу настоящего сердца.

Технологию отливки полностью функционального искусственного сердца разработали специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Орган создан при помощи 3D-принтера, говорится в журнале Artificial Organs. Ученые сначала напечатали пресс-форму, а уже потом в нее поместили жидкий силикон.

Прототип имеет объем 679 кубических сантиметров, а его масса — 390 грамм. Несмотря на больший вес, строение искусственного органа соответствует настоящему. Как и «оригинал», он имеет левую и правую камеру с клапанами, от которых отходят трубки. Последние выполняют роль аорты, верхней полой, нижней полой и легочных вен.

С помощью воздушных насосов искусственный орган может перекачивать жидкость и сокращаться.

Как описывается в исследовании, во время испытаний ученые моделировали различные уровни нагрузки: при частоте 80 ударов в минуту имплантат пропускал жидкость, по вязкости приближающуюся к показателю крови, со скоростью 2,2 литра в минуту. Это почти вдвое меньше, чем нужно. Среднее пульсовое давление в аорте при этом достигало 48 миллиметров ртутного столбика.

Ученые убедились, что прототип полностью воспроизводил работу настоящего сердца. Правда, из-за используемого для его создания материала орган оказался недолговечным. В условиях, приближенных к реальным, имплантат выдерживал около трех тысяч сокращений. В норме это меньше часа.

Авторы не теряют надежды и верят в дальнейший успех. Они продолжат совершенствовать свою разработку, чтобы увеличить срок ее службы на годы.

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