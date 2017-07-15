Ученые связали трипофобию и отвращение к болезням

Ученые из Кентского университета в Великобритании пришли к выводу, что трипофобия (боязнь большого скопления круглых отверстий) вызвана страхом перед инфекционными заболеваниями и мелкими паразитами, а страдающие такой фобией люди испытывают больше отвращение, чем страх.

Трипофобия (от гр. τρύπα — отверстие и φόβος — страх) — это страх перед скоплением небольших отверстий круглой формы. Ранее ученые связывали появление подобной фобии со страхом, появившимся в результате эволюции: тела некоторых опасных животных (например, синекольчатого осьминога), представляющих угрозу предкам современного человека, имели на своем теле скопления узоров круглой формы.

Авторы новой работы решили проверить теорию, согласно которой отвращение при виде кластеров отверстий возникает из-за страха перед следами от инфекционных заболеваний и появлением паразитов. Исследователи опросили 367 участников онлайн-групп людей, страдающих от трипофобии, и 307 человек, сообщивших об отсутствии боязни скоплений отверстий. Они провели онлайн-опрос, в ходе которого испытуемым показывали четыре типа картинок. Две первых группы картинок были направлены на то, чтобы вызвать синдромы трипофобии: изображения кластеров отверстий, связанных с болезнями и паразитами (например, фотография следов кори) и не связанных с болезнями (например, фотография губчатой структуры хлеба). Две другие группы картинок не были направлены на провоцирование трипофобии и содержали фотографии здоровых людей и не паразитических животных, а также растений и предметов без отверстий на их поверхности.

Испытуемых попросили отметить, насколько неприятным они считают увиденное изображение по шкале от 1 до 9, где 1 — «очень приятное», а 9 — «очень неприятное». Результаты опроса показали, что испытуемые из группы с трипофобией в среднем считают картинки с изображением кластеров, связанных с болезнями и паразитами, на 0,3 пункта более неприятными, чем люди, не сообщившие о наличии трипофобии. Что касается изображений кластеров на поверхности предметов и растений, то сообщившие о наличии трипофобии люди считают их в среднем на 2,5 пункта более неприятными, чем люди без трипофобии.

Ученые также отметили, что опрос, во время которого участников эксперимента с трипофобией просили описать ощущения, которые они испытывали при просмотре изображений, выявил наличие неприятных ощущений на коже (легкий зуд, мурашки и ощущение, как будто по телу кто-то ползает). На основании полученных данных ученые сделали вывод, что трипофобия основывается на страхе перед следами от различных инфекционных заболеваний (корь, угревая сыпь) и появлением паразитов (например, клещей), причем этот страх настолько сильный, что отвращение вызывают даже безобидные объекты со скоплениями отверстий: губки, сыр с дырками или пузырьки на поверхности кофе.