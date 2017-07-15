К каким болезням приводит лень?

Редкие валяния на диване у телевизора вполне безвредны, а вот регулярное их повторение может вызвать проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли ученые, после поставленного эксперимента на крысах, что было бы аналогично реакции организма человека.

Эксперимент длился три месяца, в течении которых половине крыс в клетки были поставлены колеса для бега (им разрешалось бегать не более 3 часов в день), в то время как вторая половина животных вела малоподвижный образ жизни.

По окончании эксперимента у бегающих крыс нейроны в мозге были такими же, как и до эксперимента, а у малоподвижных — выросли новые связи между нейронами, что делает их более чувствительными к раздражителям.

Такая повышенная чувствительность может привести к высокому кровяному давлению и повреждения сердечно-сосудистой системы.