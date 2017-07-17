Кому нельзя есть кабачки

17.07.17 17:45Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Кабачок – самый популярный летний овощ. Но, несмотря на обилие полезных свойств, он имеет некоторые противопоказания.

С виду кабачок весьма прост – в нем нет ни ярких красок, ни сочных вкусовых ассоциаций. Но это только на первый взгляд. В кабачках много калия, кальция, фосфора, магния, железа, витаминов В1, В2, С, фолиевой и никотиновой кислот. Пищевые волокна и клетчатка, присутствующие в составе продукта, обеспечивают активную помощь в обменных процессах и стимулируют кишечник.

Кабачок полезен при анемии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях, а также для укрепления нервной системы. Благодаря содержащимся в кабачках природным антиоксидантам их употребление значительно снизит риск развития онкологии.

Но, несмотря на все преимущества кабачка, для некоторых людей он опасен по ряду причин.

Кому нельзя есть кабачки:

Людям с язвой и гастритом, особенно в период обострения;

При проблемах с желчным пузырем или печенью;

Противопоказаниями к употреблению кабачков считаются почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия. Соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;

При беременности кабачок нельзя есть женщинам с повышенной секрецией желудочного сока и явлениями почечной недостаточности;

Кабачки во время приготовления впитывают много масла, что может привести к несварению и даже отравлению, если масло плохого качества.

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