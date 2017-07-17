В Калифорнии запустили 20 млн зараженных комаров для борьбы с вирусом Зика

Эпидемия лихорадки Зика, которая поражает беременных женщин и будущих детей, может вскоре охватить целый мир.

Задача комаров – сократить популяцию Aedes aegypti, комара желтолихорадочного, являющегося переносчиком вируса Зика и лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса Западного Нила.

Компания Verily Life Sciences — одно из дочерних подразделений владельцев сервиса Google — начала первое полевое испытание в США своего проекта по запуску в дикую природу зараженных комаров.

Зараженные самцы должны будут передать бактерию самкам, яйца которых уже никогда не вылупятся. Так рассчитывают бороться с переносом вируса Зика и других заболеваний.

Отметим, что самцы комаров не кусают людей, поэтому появление такого огромного количества насекомых жители Калифорнии могут и не заметить. Зато следующее поколение комаров будет значительно меньше — ведь многие самки не смогут дать потомство. Таким образом потенциально опасная для людей популяция комаров постепенно будет уничтожена.

«Если мы действительно хотим иметь возможность помочь людям во всем мире, мы должны быть в состоянии производить много комаров, распространять их туда, где они должны находиться. Мы хотим показать, что можем работать в различных средах», — подчеркнул старший инженер компании Verily Life Sciences Линус Апсон.

На протяжении 20 недель Verily будет еженедельно выпускать один миллион комаров в двух районах Фресно в рамках проекта Debug. «Переход работы из лаборатории на поле является важным для нашей большой группы биологов и инженеров. В случае успеха, инвазивные популяции комаров удастся сократить», – сообщили специалисты Verily.

Если результаты эксперимента окажутся эффективными, эксперты выпустят комаров в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, где Aedes aegypti уже успели распространиться.

Добавим, что Verily Life Sciences – компания, в которую преобразовалось в 2015 году Google Life Sciences –подразделение Google X, занимающееся исследованиями и науками о жизни.