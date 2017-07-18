04.07.17 14:522230
Ученые назвали опасный вид вегетарианства
|18.07.17 10:27
|63
|0
Специалисты заявили, что очищенные зерна с большим количеством сахаросодержащих напитков могут быть опасны.
Специалисты заявили, что очищенные зерна с большим количеством сахаросодержащих напитков могут быть опасны.
Группа американских ученых выяснила, какой вид вегетарианской диеты может быть опасным для здоровья, передает сайт Американского колледжа кардиологии. Полный текст исследования был обнародован в издании Journal of the American College of Cardiology.
Медики утверждают, что употребление очищенных зерен в сочетании с большим количеством сахаросодержащих напитков может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. В ходе исследования специалисты изучили три вида диет. Первая включала в себя продукты растительного и животного происхождения, вторая - цельные зерна, ягоды, а также фрукты и овощи. Третий вид предполагал рацион, включающий обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки.
К своему исследованию медики привлекли свыше 200 тысяч человек, которые принимали участие в опросе на протяжении 20 лет.
При этом, судя по результатам исследования, наиболее полезным оказался второй тип вегетарианской диеты.