Ученые назвали опасный вид вегетарианства

Специалисты заявили, что очищенные зерна с большим количеством сахаросодержащих напитков могут быть опасны.

Группа американских ученых выяснила, какой вид вегетарианской диеты может быть опасным для здоровья, передает сайт Американского колледжа кардиологии. Полный текст исследования был обнародован в издании Journal of the American College of Cardiology.

Медики утверждают, что употребление очищенных зерен в сочетании с большим количеством сахаросодержащих напитков может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. В ходе исследования специалисты изучили три вида диет. Первая включала в себя продукты растительного и животного происхождения, вторая - цельные зерна, ягоды, а также фрукты и овощи. Третий вид предполагал рацион, включающий обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки.

К своему исследованию медики привлекли свыше 200 тысяч человек, которые принимали участие в опросе на протяжении 20 лет.

При этом, судя по результатам исследования, наиболее полезным оказался второй тип вегетарианской диеты.