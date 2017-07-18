Швейцарські вчені роздрукували унікальне 3D-серце, що відтворює функції органу

Серце, що б'ється, роздрукували на 3D-принтері вчені зі Швейцарії. Силіконовий орган за формою і функціями майже як живе людське серце.

Про це повідомило видання "Techcrunch".

3D-модель недовговічна. Вона витримує лише 3000 ударів, тобто б'ється максимум півгодини.

Штучне серце має лівий і правий шлуночки, розділені додатковою камерою. Роботу з перекачування рідини забезпечують повітряні насоси. Важить орган 390 грамів і має обсяг 679 кубічних сантиметрів.

Наразі таке серце не можна імплантувати людині. Втім, це не було основною метою вчених. Науковці просто прагнули створити на 3D-принтері функціональний орган, що їм успішно вдалося.