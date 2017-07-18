ВОЗ: Украина по детской вакцинации в ТОП-8 худших

18.07.17 17:13Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В 2016 году в восьми странах мира - в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине - прививки от дифтерии, столбняка и коклюша получили менее 50 процентов детей. Об этом сказано в отчете ВОЗ.

Эксперты учреждений системы ООН крайне обеспокоены такой ситуацией. Они напомнили всем государствам и родителям, что вакцинация является безопасным, эффективным и дешевым способом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний.

"Большинство детей, не получивших прививок, оказались вне системы здравоохранения", - сказал директор Департамента по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам ВОЗ Жан-Мари Окво-Беле.

"Эти дети в большинстве случаев не имеют доступа и к другим основным медицинским услугам. Если мы намерены повысить планку в деле иммунизации во всемирном масштабе, то мы должны сделать так, чтобы медицинскими услугами смогли пользоваться, в первую очередь, те, кто сейчас лишен доступа к ним", - добавил представитель ВОЗ.

Эксперты ООН напомнили, что сегодня благодаря иммунизации ежегодно удается спасать от гибели из-за дифтерии, столбняка, коклюша и кори примерно 2-3 миллионов детей в год. В прошлом году почти 13 миллионов младенцев оказались не защищены от опасных инфекций

В 2016 году 12, 9 миллионов младенцев во всем мире - один из десяти новорожденных - не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве. Об этом сообщили из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Похожие новости

10.07.17 17:14ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

11.03.17 09:19В Украине вырастет количество вспышек АЧС

02.03.17 19:46В Украине отлично взошли озимые зерновые

15.02.17 20:30Итоги реформ: на Украине катастрофически упал уровень раскрываемости преступлений

05.02.17 12:00Непогода в Украине: В ДТП погибли 9 человек

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Вторник, 18.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:40В Новом Буге мотоциклист сбил девушку на велосипеде - та скончалась на месте

19:20Евросовету объяснили блокировку российских сайтов

19:00В ДНР объявили государственным "малоросский язык"

18:41Контрабандистка спрятала сто iPhone под одеждой

18:20На 6 Слободской в Николаеве ДТП с участием 6 машин

18:11На Миколаївщині катер переїхав відпочивальника - той загинув

17:4720 июля из-за ремонтных работ в Кульбакино не будет воды

17:26В Николаеве один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором

17:13ВОЗ: Украина по детской вакцинации в ТОП-8 худших

16:50Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон

16:35Две украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

16:20Париж призывает РФ осудить создание "Малороссии"

16:03Украина откроет новые пункты пропуска на границе с Польшей, – посол

15:44Сенкевича устраивает некомпетентный заместитель

15:29Автобус с 56 иностранцами попал в Черновцах в смертельное ДТП - ГСЧС

15:16В июне украинцы продали валюты на $339 млн больше, чем купили

15:01В Николаеве на опасном перекрестке установили дорожные знаки

14:47Порошенко: Проект "Новороссия" потерпел крах

14:34Tesla с автопилотом попала в аварию в США

14:01Аваков запевняє, що кількість злочинів знизилася

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.07.17 19:392400

На Николаевщине полицейские продавали паленую водку

04.07.17 19:472530

В Китае обнаружены останки древних людей-великанов

04.07.17 20:002440

В Украине взлетают цены на колбасу

04.07.17 20:252540

Исполком Николаева рассмотрит вопрос о подорожании проезда в маршрутках до 5 гривен

Самые читаемые

08.07.17 23:179030

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167530

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455820

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004460

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама