10 способов быстро взбодриться без кофе

19.07.17 09:12Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Отключение будильника пять раз подряд и литры кофе далеко не всегда могут взбодрить вас с утра и зарядить энергией на весь день. А ведь как день начнешь, так его и проведешь.

Как быстро взбодриться утром, передает Сегодня и называет 10 эффективных способов.

Хорошее начало дня

Просыпайся с радостью. Вместо того чтобы вскакивать с постели, позвольте себе полежать пять минут и подумать о чем-нибудь приятном. Например, об ароматном кофе или новой красивой красной блузке, которую наденете сегодня.

Не вставая с постели

Сделайте ленивую зарядку. Все упражнения выполняйте по 10 раз. Быстро сожмите и разожмите кулаки, сожмите и разожмите пальцы ног, поднимите ноги, покрутите "велосипед", а потом сделайте "ножницы".

Сила ароматов

Лучше всего бодрит запах кофе. Именно его аромат, а не вкус! К такому выводу пришла группа ученых из Японии. Поставьте рядом с кроватью баночку с кофейными зернами, а утром откройте ее и сделайте глубокий вдох.

Свежий воздух

Заснули с закрытой форточкой? Поскорее распахните ее, впусти в комнату свежий воздух, сделайте хотя бы несколько упражнений. Это поможет взбодриться и зарядиться оптимизмом с самого утра.

Смыть остатки сна

Только не мучайте организм холодной водой. Гораздо полезнее сначала принять горячий душ, а когда хорошо разогреете кожу, попеременно включайте то горячую, то теплую воду. Завершайте процедуру прохладным душем. Разотрите тело махровым полотенцем – это своеобразный бодрящий массаж.

Вкусная подзарядка

Завтракать нужно обязательно! Утром содержание сахара в организме самое низкое за сутки, отсюда вялость и слабость. Лучше всего для утреннего меню подходят: каша, вареное яйцо, зерновой хлеб, какао или черный сладкий чай.

В быстром темпе

Не было времени на зарядку или вам вообще лень ее делать? Пройдите хотя бы 100-200 метров до работы в быстром темпе. В офисе ваш кабинет не на первом этаже? Отлично, поднимайся без лифта!

Экспресс-массаж "Пробежка" не очень помогла взбодриться?

Помассируйте ушные раковины. Повторяйте каждое действие 10 раз. Потяните себя за уши вверх, вниз и в стороны. Прижмите ладони к слуховому проходу и резко уберите их от него.

Включите мозги

С утра нужно принимать важные решения или сделать сложную работу? 10-15 минут разгадывайте головоломки, выучите пару фраз на иностранном языке или стихотворение, это разбудит активность нейронов мозга.

Подготовьтесь заранее

Чтобы утром чувствовать себя бодрым и выспавшимся, позаботься об этом с вечера. Забудьте о плотном ужине и придумайте вечерний ритуал, который поможет уснуть (например, почитай книгу).

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