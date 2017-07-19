Две головы, три ноги: в США успешно разделили уникальных сиамских близнецов

2-летние Эрика и Ева Сандовал родились с одним туловищем и тремя ногами на двоих.

В американском штате Калифорния успешно завершилась операция по разделению сиамских близнецов, после которой у юных пациенток начался период адаптации.

По данным журналистов, медики провели сверхсложную операцию еще в конце прошлого года. Тогда они разделили пищеварительную систему, матку, печень, мочевой пузырь и таз девочек. Также они избавили пациенток от третьей ноги.

Как сообщает The Daily Mail, ранее Ева была в два раза больше, чем Эрика, поэтому медики опасались за здоровье второй малышки, ведь большая часть питательных веществ доставалась ее сестре. Но теперь их вес примерно равен.

Малышки научились передвигаться с помощью инвалидных кресел. По прогнозам врачей, на протяжении года они смогут стоять и ходить с костылями. При этом девочек по-прежнему кормят преимущественно через назогастральные трубки.

До проведения операции анатомия сиамских близнецов выше грудины напоминала строение тела обычного человека, однако под диафрагмой их тела фактически сливались в одно.

Среди трех ног близняшек одна не могла функционировать. Теперь каждая из них живет с одной нижней конечностью. Поскольку у девочек с одной стороны нет тазовых костей, непонятно, смогут ли они в будущем рассчитывать на протезы.

Отметим, что мать Эрики и Евы забеременела в 44-летнем возрасте. Ее мужу тогда было 49 лет. Супругам предложили сделать аборт, однако они отказались из-за религиозных соображений.