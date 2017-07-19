Две головы, три ноги: в США успешно разделили уникальных сиамских близнецов

19.07.17 13:15Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

2-летние Эрика и Ева Сандовал родились с одним туловищем и тремя ногами на двоих.

В американском штате Калифорния успешно завершилась операция по разделению сиамских близнецов, после которой у юных пациенток начался период адаптации.

По данным журналистов, медики провели сверхсложную операцию еще в конце прошлого года. Тогда они разделили пищеварительную систему, матку, печень, мочевой пузырь и таз девочек. Также они избавили пациенток от третьей ноги.

Как сообщает The Daily Mail, ранее Ева была в два раза больше, чем Эрика, поэтому медики опасались за здоровье второй малышки, ведь большая часть питательных веществ доставалась ее сестре. Но теперь их вес примерно равен.

Малышки научились передвигаться с помощью инвалидных кресел. По прогнозам врачей, на протяжении года они смогут стоять и ходить с костылями. При этом девочек по-прежнему кормят преимущественно через назогастральные трубки.

До проведения операции анатомия сиамских близнецов выше грудины напоминала строение тела обычного человека, однако под диафрагмой их тела фактически сливались в одно.

Среди трех ног близняшек одна не могла функционировать. Теперь каждая из них живет с одной нижней конечностью. Поскольку у девочек с одной стороны нет тазовых костей, непонятно, смогут ли они в будущем рассчитывать на протезы.

Отметим, что мать Эрики и Евы забеременела в 44-летнем возрасте. Ее мужу тогда было 49 лет. Супругам предложили сделать аборт, однако они отказались из-за религиозных соображений.

Похожие новости

01.04.17 21:52В США умер поэт Евгений Евтушенко

12.01.17 10:31Мексиканка родила двухголового младенца (ВИДЕО)

09.01.17 08:27Клинтон больше не будет участвовать в выборах

24.08.15 12:44Канадские сиамские близнецы могут видеть глазами друг друга

02.01.14 12:04Новый мэр Нью-Йорка пообещал снизить уровень социального неравенства

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Среда, 19.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:15Две головы, три ноги: в США успешно разделили уникальных сиамских близнецов

13:03Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

12:03Военный пенсионер из Николаева написал письмо Президенту Украины

11:48«Нафтогаз» повысит цену на газ для населения на 19%

11:36Лукашенко розповів, про що говоритиме з Порошенком у Києві

10:59Грузия хочет производить в Украине поезда

10:43Трамп висунув прихильника "жорсткої лінії" на посаду посла в Росії

10:27В Центральном районе пожар забрал двоих, под риск попали немощные люди

10:12У США 10-річний хлопчик знайшов останки істоти віком 1 млн років

09:58В Україні набув чинності закон про скасування печаток на документах

09:44Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

09:31Сегодня Сисоев день

09:1210 способов быстро взбодриться без кофе

08:56Главный судмедэксперт страны усомнился в компетентности николаевских чиновников

08:37Курс доллара на 19 июля

08:23Как в Украине начисляется субсидия, если в квартире проживают не все зарегистрированные лица

08:09В николаевском зоопарке пополнение

08:01Загострення на Донбасі: двоє загиблих та четверо поранених бійців АТО

 18.07

21:00На главном рок-фестивале России публику "взорвала" песня украинской группы "Океан Эльзы"

20:40Польша поднимает зарплаты украинским заробитчанам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.07.17 13:252500

Эксперты назвали лучший автомобиль года

05.07.17 13:372890

В Норвегии построили уборную с видом на водопад

05.07.17 13:492630

Рекордный матч в истории хоккея завершился со счетом 1725:1697

05.07.17 14:002430

82-летняя Софи Лорен в костюме со смелым декольте оказалась в центре внимания

Самые читаемые

08.07.17 23:179470

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167650

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455990

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004560

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама