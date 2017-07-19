Платите на здоровье. Быть ли в Украине медреформе?

Медицинская реформа, которую продвигают власти, окончательно демонтирует условно-бесплатную медицину в стране.

Статья 49 Конституции Украины гласит, что государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. Но каждый, кто хоть раз лечился в Украине согласится, что государство совсем не справляется с обеспечением бесплатной медицины, пишет Валерий Литонинский в №22 журнала Корреспондент.

Признать, что в Украине нет бесплатной медицины призывает и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун – главный идеолог медицинской реформы. "Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все... Мы должны перестать врать и говорить правду. Мы должны создать систему, где люди не будут продавать машины и квартиры, потому что они заболели", - говорит Супрун.

Медицинская реформа в Украине – это уже своего рода “притча во языцех”. За годы независимости был разработан 21 законопроект о медицинском страховании, сменились более 20 министров здравоохранения, а украинцев тем временем стало на 10 миллионов меньше – численность населения страны сократилась с 52 до 42 миллионов человек.

По данным государственной службы статистики в Украине каждый день от различных заболеваний умирает около 1600 человек. То есть каждый час из жизни уходит 67 украинцев. Зато, согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, по количеству коек в больницах Украина занимает четвертое место в мире. Вот только, при этом по продолжительности жизни мы лишь 130-е. В министерстве здравоохранения заверяют, что если реформировать систему, то в день можно было бы спасать дополнительно 440 украинцев.

Для продвижения реформы Минздрав заручился поддержкой многочисленных активистов и западных партнеров, что неудивительно ввиду личности министра. Так, реформу поддержали послы стран Большой семерки в Украине и Мировой банк. Активисты изображали из себя трупы под Верховной Радой и запускали в социальных сетях флешмоб с хэштегом #вимагаю_медреформу, в рамках него пользователи делились проблемами, с которыми столкнулись в украинской медицине.

Но все эти старания не особо пробрали депутатов. В итоге, с нарушением процедур и только со второй попытки парламентарии все-таки проголосовали в первом чтении за законопроект №6327, который меняет подход к государственному финансированию медицинских услуг. А второй законопроект в рамках реформы – об изменении Бюджетного кодекса, парламент провалил.

Платить будем, но официально

Министерство здравоохраненияпредлагает установить гарантированный государством пакет медицинских услуг. Они будут предоставляться населению бесплатно. Перечень таких услуг будет определяться правительством, и пересматриваться каждый год. На данный момент предполагается, что полностью бесплатной для пациентов останется первичная помощь - услуги семейных врачей, терапевтов, педиатров. Экстренная помощь – то есть, если вы попадете в больницу в результате резкого ухудшения состояния здоровья (сердечный приступ, инсульт, острый аппендицит и т.д.), после ДТП или бытовой травмы. И паллиативная помощь, которую оказывают смертельно больным. Также государство оплатит ведение беременности, роды и лечение детей.

За услуги сверх этого гарантированного пакета пациенту придется доплатить, или оплатить определенные операции полностью. Платной будет - специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, так называемая – вторичная и третичная.

Если такие изменения будут внедрены, то, например, срочную операцию по удалению аппендикса для вас проведут бесплатно, а вот за плановую операцию на почках, или колене придется доплатить. Также платной будет диагностика и посещения узких специалистов - офтальмолога, стоматолога и так далее. Государство установит фиксированные цены на каждую медицинскую услугу, они будут находиться в публичном доступе.

Минздрав обещает, что доплата для пациентов за вторичную и третичную помощь не будет существенной, будут какие-то субсидии и льготы. Но реально на данный момент тариф доплаты не просчитан, а льготы объявлены только для участников Антитеррористической операции.

Необходимость официальной доплаты за определенные медицинские услуги, или их полная оплата – за эти пункты реформу больше всего критикуют. Главный эксперт медицинской группы Реанимационного пакета реформ Зоряна Черненко отмечает, что в гарантированный пакет необходимо включить ряд услуг вторичной медицинской помощи. По ее словам, если сейчас пациенты могут дождаться бесплатной плановой операции и таких операций делают достаточно много, то после того, как медицинская реформа заработает этого не будет, не будет и бесплатной сдачи анализов. “Не надо думать, что пациенты смогут доплачивать по 1-2 тысячи за каждый визит на вторичку. На сегодня платежеспособность граждан не позволяет так думать. Сделать сооплату это не то, что отвечает запросам и возможностям населения”, - говорит Черненко.

В Минздраве отмечают, что бесплатной медицины в нашей стране и так не существует. 90% лекарств покупаются за личные средства граждан, а каждый второй пациент отказывается от лечения или откладывает его из-за нехватки денег. Поэтому говорить, что медицина станет платной и очень дорогой неправильно, ведь она уже сейчас платная и очень дорогая.“Сейчас вся медицинская помощь за деньги. Все пациенты или платят, или умирают. Причем платят неизвестно сколько, неизвестно куда идут эти деньги, нет единых тарифов. Врач может сказать вам, что операция будет стоить 10 000 гривен, вашему другу, что 5 тысяч, потому что у вас дороже туфли, и на его взгляд вы можете больше заплатить ... Куда идут эти деньги. Посмотрите электронный реестр главных врачей, и вы увидите Лексусы, земельные участки, дома, кэш. И это при мизерной официальной зарплате”, - отмечает исполнительный директор благотворительного фонда “Пациенты Украины” Ольга Стефанишин. Она подчеркивает: реформа наоборот вводит новые четкие правила в медицинской системе, одинаковые для любого гражданина.

Семейный врач – наше все

Когда говорят о медицинской реформе, чаще всего можно услышать фразу “деньги следуют за пациентом”. Так описывают нововведение, согласно которому на первичном уровне каждый гражданин независимо от возраста, хронических заболеваний, места проживания подпишет договор с любым семейным врачом, которого выберет сам. Услуги семейного врача оплатит государство. В случае болезни сначала надо обратиться именно к нему, а он уже направит к более узкоспециализированному доктору. Вместе с тем, пациент может и сразу пойти к специалисту на вторичном уровне медицинской помощи.

Чем больше пациентов наберет семейный доктор, тем выше будет его зарплата, что, по мнению сторонников реформы, будет стимулирует оказывать качественные услуги. В 2018 году средняя выплата на первичном уровне составит около 370 гривен на одного пациента. "Если семейный врач наберет две тысячи пациентов, то сможет зарабатывать порядка 120-150 тысяч гривен в год", - прогнозирует Супрун. Однако, бывший министр здравоохранения, а ныне народный депутат Олег Мусий уверен, что подобные заявления утопия и манипуляции. “Для того, чтобы заключить соглашения с каждым украинцем, нужно семейных врачей в стране около 30 тысяч, а сейчас работают 6-7 тысяч врачей. Где возьмут остальных?”, - говорит Мусий в разговоре с Корреспондентом. В Минздраве отвечают – врачи увидят, что семейные доктора хорошо зарабатывают и заинтересуются такой работой.

Распространение практики обращения к семейному врачу может помочь выполнить одну из главных задач реформы - установить тесный контакт между врачом и пациентом, полагает Зоряна Черненко. По ее мнению, крайне важно научить украинцев чаще обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, или лечением через Интернет. “У нас есть самая большая проблема - низкое доверие к врачам приводит позднему обращению за помощью, а это означает либо значительные расходы, либо уже запущенное состояние вплоть до неизлечимого”, - подчеркивает эксперт.

Больничный вопрос

Структурно все медицинские учреждения предлагают разделить на три звена. Первый - на смену поликлиникам придут семейные амбулатории. Второй уровень - узкопрофильное обслуживание: КТ, МРТ, УЗИ, лаборатории. Третий - узкопрофильные больницы. Критики реформы уверены – ее внедрение приведет к массовому закрытию больниц и увольнению врачей. В Минздраве отвечают: в законопроектах о медреформе нет ни слова о закрытии лечебных учреждений или сокращение медперсонала. По словам эксперта Реанимационного пакета реформ, врача – педиатра Александра Ябчанки, со временем конкуренция и принцип «деньги следуют за пациентом» приведут к упорядочению сети медучреждений - плохо оснащенные и мало загруженные больницы, в которых просто опасно лечиться, будут перепрофилироваться, а лучшие – технически и кадрово усиливаться. Также и врачи - без работы могут остаться только те, к кому не захотят идти люди.

“Мы были в районной больнице, в которой семь хирургов, делают 100 операций в год. То есть один хирург в среднем делает 14 операций в год, это в среднем одна операция в месяц. Вы можете себе представить какой профессиональный уровень этого хирурга? Лечиться в таких больницах небезопасно. В другой больнице хирург может делать 100 операция в месяц, а получают официально зарплату они одинаково. В ситуации тотальной уравниловки врач не заинтересован работать лучше”, - рассказывает Ябчанка.

Олег Мусий считает, что главная проблема реформы в создании Национальной службы здоровья, которая будет выполнять роль единого национального заказчика медицинских услуг и распоряжаться всеми государственными средствами, выделенными на медицину. “Это будет мегакоррупционный орган, он должен и разрабатывать методику предоставления медицинских услуг, и рассчитывать их стоимость, и заключать контракты с поставщиками медицинских услуг, и сам контролировать качество медицинских услуг. Сам устанавливаю, сам контролирую”, - возмущается нардеп.

В Минздраве обещают на прозрачном конкурсе выбирать руководителя Нацслужбы здоровья и надеются, что за деятельностью нового органа будут следить антикоррупционные органы, созданные в стране – НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Законно ли все это?

Мусий уверен, что медицинская реформа нарушает Конституцию, ведь прописанного в ней бесплатного предоставления медицинской помощи больше не будет. По его мнению, инициатором реформы не следует рассказывать – выполняется эта норма на практике или нет – “если мешает каким-то идеям Конституция – измените ее, а не грубо попирайте основной закон государства”.

“Медицинская реформа – продукт дилетантства и непрофессионализма правительства и Министерства здравоохранения. Реформа должна быть системной и комплексной, назвать то, что сейчас предлагается реформой у меня язык не поворачивается. Это завуалирование залезание в карман к пациенту. По сути, это одно - как при финансировании, которое есть в наличии, уменьшить все, что сейчасесть в системе здравоохранения”, - считает Мусий. По его мнению, пока Минздрав занимается пропагандой, а следовало поэтапно продемонстрировать, как реформа будет реализовываться на практике. “Нужно было сначала наладить полный цикл экстренной скорой медицинской помощи, чтобы всем было понятно, чтобы работала как часы. После этого браться за семейную медицину, подготовить семейных врачей, обеспечить амбулатории, купить им оборудование. Чтобы пациенты привыкли к функционированию такого механизма”, - делится своим видением нардеп.

Эксперты, которые поддерживают реформу, недоумевают, почему Мусий сам не занимался реформой, когда возглавлял Минздрав, а теперь парламентский комитет по вопросам здравоохранения тормозит инициативы.

В министерстве настаивают на том, что медицинская реформа должна быть полностью проголосована парламентом до конца текущей сессии, которая закроется в июле. Это нужно для того, чтобы она заработала с 1 января 2018 года. В парламентском комитете же говорят, что спешить некуда, к проектам Минздрава есть много поправок, и в нынешнем виде их принимать нельзя. “Это будет полный паралич даже существующей несовершенной системы. А реформировать же мы хотим, чтобы было лучше, а не хуже, чем есть”, - подчеркивает Мусий. Население тем временем не особо знакомо с сутью реформы, несмотря на то, что политики уже давно “ломают копья” из-за нее. По данным социологических опросов, только 8,8% населения знакомо с основными положениями медицинской реформы, 33,6% - слышали об отдельных ее нормах, а 57,6% - вообще ничего не знают о предлагаемых изменениях.

Хоть что-то делать нужно

"Мы можем и дальше искать идеальную модель, но руина у нас сейчас, и люди умирают уже", - говорит Ульяна Супрун о спорах вокруг медицинской реформы. Изменения в отечественной системе здравоохранения, безусловно, нужны, и назрели они давно. Однако, важно в погоне за быстрыми переменами не прийти к еще более катастрофическим результатам.

Хотя, и откладывать медреформу в Украине уже нельзя. Известный врач Евгений Комаровский уверен, что изменения в медицине – неотложны, пока политики занимаются спекуляциями, уплывают человеческие жизни. “Вы надеетесь вырастить ребенка и ни разу в больницу не попасть? Не выйдет! И будете в обшарпанной палате, в компании с 5 такими же молчаливыми / терпеливыми / надеюсь, что пронесет, смотреть, как вашего ребенка будут колоть по 4 раза в день лекарствами, о которых во всем мире забыли уже давно. И лекарства эти вы будете покупать в личной аптеке главврача… Вас ведут на бойню, хотя нет, не ведут - уже привели… Вся наша система здравоохранения - это насилие над человеческим достоинством… Мой народ действительно проживет без социальных сетей и без всего, что вы еще надумаете запретить. Но мой народ не сможет выжить без медицины”, - подытожил врач.