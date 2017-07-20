Что будет, если 30 дней пить только воду

Всем известно, что вода - это основной наш ингредиент. То, из чего мы состоим больше всего.

Каждая клетка нашего организма, кожа или же орган, все нуждаются в воде, как любой цветок в горшке у вас на подоконнике. Тут мы можем провести параллель с цветком — если ему хватает воды, не слишком много, не слишком мало — он цветет, листья его зелены и он счастлив.

Мы тоже пьем, сравнивая себя с цветком, но мы очень часто заменяем воду: газировкой, ведрами кофе, чаем, молоком, кто-то вливает в себя любимого любимую вкусную дозу любимого пива и т. д. Что же случится с нами, если мы всего-лишь на 30 дней, выбросим из нашего рациона все напитки, кроме воды?

Мы не будем менять предпочтения в еде, не будем уменьшать или увеличивать наши активные нагрузки в течении дня — только лишь поменяем все льющееся на воду.

Первое что приходит на ум — мы сэкономим денег. Да, это неоспоримый факт. Но что же более интересное, ценное для нашего организма, мы сможем получить?

1. Ваши творческие и умственные способности увеличатся.

По истечению 30 дней, по информации журнала Neuroscience (Нейробиология), ваш мозг удивит вас более быстрой реакцией. Как мозг нуждается в тоннах кислорода для эффективной работы, вода также является одним из сильнейших ускорителей его работоспособности. Результатом будет улучшенная сосредоточенность и более быстрое и четкое мышление. 8 -10 стаканов воды в день улучшат ваши когнитивные способности на целых 30%.

2. Вы будете выглядеть моложе ваших сверстников

Питьевая вода помогает замедлить процесс старения, сохраняя баланс воды в вашей коже. Это увлажняет кожу, сохраняет ее здоровой, мягкой, гладкой, светящейся, молодой и без морщин. Не обходит стороной и нашу мышечную ткань — вода поддерживает ее в тонусе. Для получения такого эффекта вы должны пить только чистую воду.

Из статьи журнала Daily Mail: 42-летней матери удалось выглядеть на 10 лет моложе после 30 дней употребления только воды. Что любопытно, для нее поводом пить только воду послужили вечные головные боли и плохое пищеварение. Она начала пить около 3-х литров воды ежедневно и была просто ошеломлена. Вечно гудящая голова и проблема с пищеварением сгинули в лета. Плюс к этому, в виде бонуса, внешне она скинула около 10 лет возраста. Неплохо, не правда? Давая интервью она сказала: «Я искренне не верила, что может быть такой результат. Я смотрю на себя в зеркало - и вижу другую женщину. Темные круги вокруг глаз исчезли. Моя кожа настолько посвежела, что стала такой, какой я ее помню, когда была подростком. Просто удивительное преобразование случилось со мной… Я чувствую себя стройнее и здоровее, и что в этом действительно интересно, что единственное, что я изменила - это начала пить воду».

3. Ваш иммунитет покажет мускулы

Словацкая пословица: «Чистая вода - это первейшая медицина»

Это не преувеличение! Вода работает как катализатор для возобновления оптимальных функций организма. Разумное употребление воды поддерживает производительность ваших печени и почек на правильном уровне. Именно эти органы ответственны за удаление токсичных веществ, отходов и солей из вашей крови.

Так что, по утверждениям исследователей в этой области, у нас стабилизируется pH баланс, снижается уровень образования камней в почках и организм становится меньше подвержен головным и другим болям.

4. Ваше сердце станет здоровее

Вода помогает вашему сердцу стать более здоровым - уменьшается угроза сердечного приступа, так как кровь становится жиже и снижается кровяное давление. Стакан воды за час перед сном поможет предотвратить сердечный приступ и инсульт. Всего лишь один стакан обеспечит более легкую доставку кислорода вашему сердцу и другим органам.

5. Ваши кости станут крепче

Вода помогает восстановить хрящи. Ваши суставы смогут двигаться более плавно, и как результат, повреждения суставов, вызванных нагрузкой на них, станут меньше.

6. Какая-то часть ненавистного подкожного жира скажет вам до свидания

Когда вы пьете только воду в течение 30 дней, ваше тело выводит вредные токсины и шлаки из жизненно важных органов. Это сделает тело чище и переключит его на «срезку» жира с живота.

Вначале ваш вес немного вырастет, из-за того, что тело начнет аккумулировать нежданно -негаданно появившуюся воду в таком количестве. Но, спустя некоторое время, организм перестроится на новый лад. Вода также начнет действовать, как подавитель голода. Вы начнете потреблять меньше калорий и худеть, потому как вода начнет вымывать ваш организм, очищая тело и снижая голод. Андреа Н. Джанкола, представитель Академии питания и диетологии, советует пить один или два стакана питьевой вода перед едой - это поможет вашему пищеварению и не даст вам съесть больше реально необходимого объема еды. Делайте это регулярно.

7. Ваш метаболизм улучшится.

Исследования показывают, что постоянное употребление питьевой воды стимулирует обмен веществ. Уровень метаболизма поднимется на 24 %, если пить поллитра воды по утрам после пробуждения.

А чем важен метаболизм? Правильно — он ответственен за проведение химических реакций в нашем организме, которые поддерживают в нас жизнь.