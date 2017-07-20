В Украине с начала года зарегистрировано 90 случаев ботулизма

В стране остались лекарства для лечения 22 человек.

В Украине с начала 2017 года девять человек умерли вследствие заболевания ботулизмом, всего зарегистрировано 90 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 18 июля 2017 года в Украине зафиксирован 81 случай заболевания ботулизмом, заболело 90 человек, 9 из которых умерли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы, четверо – промышленного производства.

В Минздраве также сообщили, что в Украине осталось 22 курса лечения – канадского антитоксина, предоставленного Программой развития ООН. Три курса были использованы для спасения пациентов в Кировоградской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Оставшихся лекарств хватит для лечения еще 22 человек. Это самая качественная сыворотка в мире.