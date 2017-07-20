Нардепи знову взялися за тему абортів: пропонують надати лікарям право на відмову від операції

20.07.17 16:01Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Законопроектом передбачено, що за відмову призначити чи взяти участь в проведенні операції штучного переривання вагітності забороняється будь-яка дискримінація.

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень відносно штучного переривання вагітності» (реєстраційний № 6747), яким пропонується дозволити лікарям відмовлятись від проведення аборту через світоглядні чи релігійні погляди.

Авторами законопроекту є 15 народних депутатів, серед яких, зокрема, Оксана Білозір, Олександр Бригинець (обоє з фракції «Блоку Петра Порошенка»), Оксана Корчинська, Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), Юрій Мірошниченко (фракція «Опозиційного блоку»). Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, якими у статті 281 «Право на життя» передбачити, що «медичний працівник має право на відмову від призначення чи участі в проведенні операції штучного переривання вагітності через світоглядні чи релігійні переконання на умовах, визначених законодавством».

Також пропонується внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», відповідно до яких такий медик зобов’язаний повідомити про свою відмову жінці в якомога коротший строк, надати всю необхідну інформацію про операцію, а також про медичного працівника чи заклад охорони здоров’я, де вона може отримати відповідні медичні послуги.

Законопроектом передбачено, що за відмову призначити чи взяти участь в проведенні операції штучного переривання вагітності забороняється будь-яка дискримінація, а медичний працівник не може бути притягнутий до відповідальності. Відповідно до проекту закону, у випадку виникнення невідкладних станів право медика на відмову не застосовується.

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