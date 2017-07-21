Назван главный вред от потребления вместе белков и углеводов

21.07.17 11:46Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Подобный рацион негативно воздействует на энергетический баланс организма.

Группа американских ученых объяснила, в чем заключается главный вред от потребления одновременно белков и углеводов. Такой рацион негативно воздействует на энергетический баланс организма, меняет пищевые пристрастия и содействует накопление организмом жира, передает EurekAlert!.

Полный текст исследования был обнародован в журнале BMC Nutrition.

Отмечается, что одновременное потребление белков и простых углеводов (к примеру, сахара) уменьшает окисление жиров. И чем больше белков потребляется вместе с простыми углеводами, тем меньше липидов перерабатывается.

А увеличение калорийности блюд не увеличивает пропорционально количество усвоенной энергии.

Выводы ученых основаны на опытах, к которым были привлечены 13 женщин и 14 мужчин, средний возраст которых составлял 23 года.

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