07.07.17 15:202320
Назван главный вред от потребления вместе белков и углеводов
|21.07.17 11:46
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Подобный рацион негативно воздействует на энергетический баланс организма.
Подобный рацион негативно воздействует на энергетический баланс организма.
Группа американских ученых объяснила, в чем заключается главный вред от потребления одновременно белков и углеводов. Такой рацион негативно воздействует на энергетический баланс организма, меняет пищевые пристрастия и содействует накопление организмом жира, передает EurekAlert!.
Полный текст исследования был обнародован в журнале BMC Nutrition.
Отмечается, что одновременное потребление белков и простых углеводов (к примеру, сахара) уменьшает окисление жиров. И чем больше белков потребляется вместе с простыми углеводами, тем меньше липидов перерабатывается.
А увеличение калорийности блюд не увеличивает пропорционально количество усвоенной энергии.
Выводы ученых основаны на опытах, к которым были привлечены 13 женщин и 14 мужчин, средний возраст которых составлял 23 года.