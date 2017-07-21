Совет психолога: чтобы добиться успеха, думайте не только позитивно

В конце 20-го века концепция позитивного мышления произвела фурор в сфере личностного развития. Мало сейчас найдется людей, которые не знают в чем суть этого метода. Но вкратце напомним: визуализируйте лучшее, и оно произойдет. Вроде бы все просто, но, согласно этой концепции, если вы будете думать о неприятностях, вы их привлечете.

У некоторых людей в случае неуспеха этот момент может вызвать идеи самообвинения и самоуничижения. Однако не стоит опускать руки, считает швейцарский профессор психологии, коуч, преподаватель и автор множества книг, Ив-Александр Тальманн, и вносит свои коррективы в учение о позитивном мышлении. Он заявляет о том, что, если вы хотите добиться успеха, следует четко представить себе препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути.

Пример позитивного мышления: вы хотите похудеть. Логично было бы обходить стороной любимую кондитерскую и заняться спортом, но вы просто рисуете себя в вашем воображении стройным и подтянутым. И, действительно, иногда этой творческой визуализация достаточно, чтобы подавать в мозг сигналы меньше есть. Происходит своего рода мягкая терапия, суть которой не ограничение, а перепрограммирование.

Все это очень мило, — улыбается Ив-Александр Тальманн, физик по образованию, — но нет никакой серьезной оценки результатов, которые доказали бы эффективность этого волшебного мышления, которое часто прибегает к расплывчатым понятиям, таким как «энергии» или «вибрации». Что происходит на самом деле, когда позитивно мыслящий человек сталкивается с препятствиями? Неудача удивляет его, сбивает с толку, вынуждает отступить и в конечном итоге снижает его мотивацию. Конечно, теперь-то мы знаем, что мотивация, это не только желание. Психолог сравнивает наш мозг с демократичным парламентом, где желание – лишь один голос из многих.

Что такое «договор Одиссея»?

В своей последней работе Ив-Александр Тальманн упоминает термин «договор Одиссея» и поясняет в чем суть. Договор Одиссея относится к эпизоду, в котором греческий герой готовился проплыть мимо острова сирен и послушать их дивные песни. Зная, что своим сладкозвучным пением сирены заманивают мореходов на свой остров и затем разрывают их острыми когтями, Одиссей приказал всей своей команде залепить уши воском, а себя привязать к мачте. Кроме того, он попросил экипаж ни под каким предлогом не выполнять его приказаний приблизиться к острову.

Вот настоящая мудрость: не уповать на то, что ты сильнее других и, чтобы предотвратить катастрофу предвидеть свой потенциальный провал.

Как же можно использовать опыт Одиссея в реальной жизни?

Используйте стратегию мудрого грека: поставьте цель, выявите слабые места на пути к ее осуществлению и разработайте стратегии для их преодоления.

Психолог приводит пример алкоголика, который хочет бросить пить. Естественно, он должен всячески избегать соблазнов: изменить маршрут, чтобы не проходить мимо своего любимого бара, не покупать алкоголь для своих гостей. Но есть и более трудный путь: специальный препарат, принимая который не только подавляется влечение к алкоголю, но и сам прием его становится физически невозможным. Так как в сочетании с алкоголем человек будет чувствовать себя крайне плохо. Многие борцы с зеленым змием, зная свою слабость, ежедневно принимают эти таблетки.

Можно возразить, что этот метод избегания не похож на долгосрочное решение, и в борьбе с проблемой следует заручиться более серьезной поддержкой.

Существует принцип оперантного обусловливания, который доказал свою эффективность, — отвечает психолог, — то есть у людей, как и у животных, любое действие, доставляющее удовольствие, имеет больше шансов на повторение. Удовольствие является мощным мотивационным двигателем. Возьмем снова пример алкоголика, вначале он действительно должен принимать лекарства, но вскоре, по мнению психолога, он поймет все преимущества, которые дает ему его новая свободная жизнь. Он будет придерживаться трезвости, чтобы достичь того же эффекта.

Кроме того, при достаточном повторении действия, оно закрепляется в мозге: задействуются нейронные схемы, при этом центры мотивации могут даже не активизироваться. Привычка может преодолеть отсутствие мотивации.

Творческая визуализация у спортсменов

Но вернемся к творческой визуализации. Спортсмены успешно практикуют визуализацию, чтобы улучшить свои результаты. В их случае прагматичный оптимист Ив-Александр Тальманн одобряет такой подход.

Визуализация в спорте действует, потому что она предусматривает трудности. Речь не о волшебном мышлении, когда теннисист видит себя с главным трофеем турнира в руках. Речь идет о том, что он представляет себе удары противника и свои ответные действия. То же самое для лыжников. Когда они визуализируют свой слалом, они представляют ледяной покров, неожиданные кочки, и т.д. Так они готовятся к неожиданным поворотам событий и, в итоге, выигрывают. Так что часто спортсмены – это сторонники идеи: «чтобы добиться лучшего, готовься к худшему».

Что такое ощущение самоэффективности?

В личном развитии мы привыкли слышать: «целься в луну, даже если ты промахнешься, ты окажешься среди звезд».

Специалист по мотивации Альберт Бандура отмечает прямо противоположное, о чем он заявляет:

Не попав в луну, вы можете больше никогда не захотеть смотреть на звезды. Почему так происходит? Любое личностное изменение базируется на наших представлениях о нашей способности достичь этого изменения. Так как ощущение самоэффективности построено на основе прошлых успехов, не разумно размещать планку слишком высоко, иначе разочарование разрушит все шансы на успех.

Как правило, в личных беседах, чтобы не драматизировать и оставаться прагматичным, я говорю: могло быть и хуже. Лучше скромный результат, чем большое разочарование. Метод WOOP – это выигрышный ход

Метод WOOP

Wish/Outcome/Obstacle/Plan (желание / результат / препятствия / план), разработанный профессором психологии Габриэль Эттинген, самый верный способ набрать очки в своей жизни.

На первом этапе – желание — мы представляем себе цель (похудеть, бросить курить, встретить свою половинку, и т.д.). На втором этапе – результат – визуализируем, как мы смакуем успех выполненной миссии. Этот шаг является творческой визуализацией позитивного мышления. Однако третий этап отходит от этой концепции. На этом этапе мы представляем себе то, что может помешать достижению цели (жадность, слабость, робость и т.д.). Наконец, на четвертом этапе – план — мы строим стратегию, которая приведет к цели.

Вывод: предвидеть проблему это не значит создать ее, это быть способным преодолеть ее.