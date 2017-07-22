10 ежедневных продуктов, которые угрожают вашему здоровью

По привычке мы считает все ежедневные продукты вполне безопасными для здоровья. Ученые советуют посмотреть на это по-другому: возможно, из-за их употребления вы каждый день приближаете свою смерть.

Красная икра

У нее ограниченный срок хранения — порой красная икра портится быстрее, чем ее доставляют из мест добычи. В итоге икру либо сильно солят, либо замораживают, либо продлевают жизнь с помощью вредных добавок. Таким образом вы рискуете купить опасный продукт, напичканный химией.

Леденцы

«Барбарис», «Дюшес» и другие подобные леденцы делаются с применением сильной химической эссенции.

Шпроты

В них содержится опасный канцероген бензпирен, который может накапливаться в организме и вести к летальному исходу.

Колбасы

Дело в том, что их давно перестали коптить. Сейчас производители пользуются коптильными жидкостями, в которых содержится опасный для здоровья формальдегид. Отметим, что вареные колбасы — тоже не лучший вариант. Часто их делают из генномодифицированной сои.

Плавленые сырки

По словам диетологов, плавленные сырки фактически не усваиваются желудком.

Сладкие газированные напитки

Являют собой опасное сочетание сахара, газа и химии. Все эти компоненты быстро разносят по организму вредные вещества, которые могут вызвать отравление.

Арахис

Для его хранения в продукт вживляют ген петунии, который является ядовитым веществом.

Молочные продукты с длительным сроком хранения

По словам экспертов, молоко в нормальных условиях может храниться до 14 дней. Если срок годности превышает это время, значит в продукт добавили антибиотики.

Арбузы

Все арбузы, которые появляются на прилавках ранее августа, содержат в себе много химии.

Куры

Бройлеров выращивают с использованием гормонов роста. Циплят пичкают большим количеством женских гормонов, из-за чего их мясо угрожает здоровью, особенно мужскому.