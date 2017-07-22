Эксперты рассказали, в какое время суток можно есть калорийную еду

Есть хорошая новость для любителей тортиков, бургеров, жирного мяса и другой вредной еды: оказывается, в определенное время суток калорийная еде не несет угрозы набора лишних килограммов.

Американские ученые из Университета Лома-Линда доказали, что самое большое количество калорий должен содержать завтрак. А вот ужин должен быть наименее сытным. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Nutrition.

По словам диетологов, после 18:00 следует вообще отказаться от приема пищи, чтобы обезопасить себя от лишних калорий, которые вечером практически невозможно сжечь.

Авторы исследования пришли к выводу по поводу распределения количества калорий в течение дня, оценив калорийность пищи для примерно 50 тыс. человек, исходя из времени ее приема. Оказалось, что те, кто хорошо завтракали, отличались более низким и стабильным индексом массы тела (ИМТ), чем другие.

Авторы говорят, что благодаря сытному завтраку человек может уменьшить желание есть в течение суток. Благодаря этому, например, можно отказаться от фастфуда и другой нездоровой пищи. Также регулярные калорийные завтраки помогают уменьшить содержание жиров в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Отметим, что индекс массы тела — это отношение массы тела (в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23.

Нормальный индекс варьируется в пределах от 20 до 25, ИМТ от 25 до 29 говорит об избыточном весе; ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии несправедливы для спортсменов-тяжеловесов.