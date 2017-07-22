Эксперты рассказали, в какое время суток можно есть калорийную еду

22.07.17 20:06Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Есть хорошая новость для любителей тортиков, бургеров, жирного мяса и другой вредной еды: оказывается, в определенное время суток калорийная еде не несет угрозы набора лишних килограммов.

Американские ученые из Университета Лома-Линда доказали, что самое большое количество калорий должен содержать завтрак. А вот ужин должен быть наименее сытным. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Nutrition.

По словам диетологов, после 18:00 следует вообще отказаться от приема пищи, чтобы обезопасить себя от лишних калорий, которые вечером практически невозможно сжечь.

Авторы исследования пришли к выводу по поводу распределения количества калорий в течение дня, оценив калорийность пищи для примерно 50 тыс. человек, исходя из времени ее приема. Оказалось, что те, кто хорошо завтракали, отличались более низким и стабильным индексом массы тела (ИМТ), чем другие.

Авторы говорят, что благодаря сытному завтраку человек может уменьшить желание есть в течение суток. Благодаря этому, например, можно отказаться от фастфуда и другой нездоровой пищи. Также регулярные калорийные завтраки помогают уменьшить содержание жиров в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Отметим, что индекс массы тела — это отношение массы тела (в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23.

Нормальный индекс варьируется в пределах от 20 до 25, ИМТ от 25 до 29 говорит об избыточном весе; ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии несправедливы для спортсменов-тяжеловесов.

Похожие новости

22.07.17 18:2810 ежедневных продуктов, которые угрожают вашему здоровью

01.07.17 12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

19.09.15 22:27В следующем году армию переведут на новую систему питания – Полторак

18.09.15 13:44Нашу армию будут кормить теперь по-новому. Но пока только во Львове и Одессе

24.12.13 15:55Украинцы тратят на еду больше всех в Европе - исследование

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГФ 450377, ГГГФ 450829, ГГГО 452974

Суббота, 22.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Полтавщине археологи нашли скифское золото

20:40Эксперты назвали самое дешевое направление для отдыха в мире

20:20Купленный за тысячу долларов мешочек лунной пыли, продали почти за 2 миллиона

20:06Эксперты рассказали, в какое время суток можно есть калорийную еду

19:35Опубликован законопроект по санкциям США против РФ

19:00В Николаеве утонул мужчина, отдыхающий в неустановленном месте

18:45Заколдованные бюллетени: в Папуа Новой Гвинеи магов обвинили в срыве выборов

18:2810 ежедневных продуктов, которые угрожают вашему здоровью

18:14Гастролирующий в Крыму Филипп Киркоров вызвал гнев местных жителей

18:00Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

17:45В Мосуле во время операции против ИГИЛ задержали россиян

17:30В Запорожской области десять человек пострадали в ДТП

17:15СБУ заявляет о новых провокациях России в Киеве

17:00СБУ: С Донбасса в Сирию уехали сотни наемников РФ

16:01Не алкоголь, и не парковка: Украинским водителям готовят новые штрафы

15:48Обращение мэра к "маршрутчикам"

15:39Порошенко дал украинское гражданство 55 россиянам с начала года

15:18Бизнес в Украине набирается оптимизма

15:02Мер пояснив причини, чому стан доріг у центрі міста жахливий

14:41З початку року в Україні втопилося майже 500 осіб - ДСНС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.07.17 23:1711090

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

09.07.17 08:003750

Нардеп сравнил мэра Николаева с крысой

09.07.17 08:092420

В зоне АТО пострадали двое военных – штаб

09.07.17 08:422260

Генсек НАТО посетит Украину с двухдневным визитом

Самые читаемые

08.07.17 23:1711090

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:457420

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:155130

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:125110

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГФ 450377
ГГГФ 450829
ГГГО 452974

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама