Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

23.07.17 12:57Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Даже после обеда и перекуса так и тянет сделать бутерброд с колбасой и взять ещё одну конфету.

У постоянного голода есть неожиданные причины.

Стресс

Во всём виноваты гормоны. Адреналин, который выбрасывается в кровь при сильном стрессе, притупляет голод. А вот кортизол, который тоже всегда сопровождает стресс, особенно длительный, блокирует «противоголодовое» действие адреналина, и мы готовы жевать всё, что под руку попалось. Когда уровень кортизола понижается, есть снова не хочется.

Жажда

Мы плохо различаем, чего хотим: есть или пить. А поскольку в еде тоже есть влага, нам кажется, что наши потребности частично удовлетворены. Попробуйте сначала пить, а через несколько минут есть. Может, есть-то и не захочется. А если захочется, то вы не переедите.

Скачок сахара в крови

Если вы перекусываете конфетами или пончиками, то для переработки глюкозы в кровь поступает гормон инсулин. Он расщепляет углеводы, чтобы получить из них энергию или отправить в запасы. Но если вы едите перенасыщенную углеводами пищу, инсулина выделится слишком много. Так много, что количество сахара в крови резко снизится и вы почувствуете голод.

Диабет

Это болезнь, связанная как раз с инсулином. Вы, может быть, едите достаточно, но организм не перерабатывает пищу в энергию, потому что при диабете инсулина не хватает или он не справляется с работой. Дополнительные симптомы: жажда, слабость, частое желание сходить в туалет.

Низкий уровень сахара в крови

Гипогликемия — это состояние, когда организму не хватает топлива. Оно может появиться из-за неправильного приёма лекарств при диабете или при неправильной диете, когда вы питаетесь нерегулярно, или при условии, что у вас высокие нагрузки и нехватка углеводов в рационе. Если с питанием всё в порядке, обратитесь к врачу. Возможно, придётся померить уровень сахара в крови и отыскать заболевание, провоцирующее голод.

Беременность

Иногда бывает так, что на ранних сроках беременности, когда ещё нет других признаков, у женщин усиливается аппетит. Если есть повод думать о беременности, просто сделайте тест.

Еда на скорость

Есть и даже перекусывать нужно помедленнее, чтобы тело успело осознать, когда вы наелись. Должен измениться уровень сахара, наполниться желудок. На это нужно время, плюс ещё мозгу надо осознать все изменения. Жуйте медленнее — голод будет меньше.

Запахи и картинки

Не всегда чувство голода вызвано потребностями организма. Иногда мы поддаёмся на обманки: увидим что-то вкусное или почувствуем запах, вот и тянет скорее получить дозу удовольствия от еды. Если вы всё время голодны, может, стоит пореже ходить на кухню и сидеть на кулинарных сайтах?

Неправильная еда

Даже блюда из одного и того же продукта по-разному влияют на чувство сытости. Например, после порции варёной картошки есть не хочется долго, а после порции картошки фри голод подбирается быстрее.

Эмоции

Не только из-за стресса ноги сами идут к холодильнику. Иногда мы заедаем скуку, печаль, подавленность. Может, всё дело в постоянно плохом настроении? Попробуйте вместо еды заняться другим приятным делом, а лучше разберитесь, почему не получается радоваться. Психолог поможет.

Гиперактивность щитовидной железы

Допустим, вы всё время нервничаете, расстраиваетесь и хотите есть. И вроде повода никакого нет. Тогда дойдите до эндокринолога: возможно, во всём виноваты гормоны щитовидной железы. Тогда нужно лечиться или делать операцию.

Лекарства

Некоторые лекарства меняют аппетит. Часто такие побочные эффекты возникают от антидепрессантов, но иногда на чувство голода влияют антигистаминные препараты, антипсихотики и лекарства на основе кортикостероидов. Если после приёма медикаментов хочется есть, скажите об этом врачу, но самостоятельно не бросайте лечиться.

Недосып

Похожие новости

14.07.17 16:51Как цвет пищи влияет на организм

05.04.17 09:55Камни в почках: эксперты назвали основные причины появления

31.03.17 17:28Николаевские медики узнали о новациях при вакцинациях недоношенных детей

21.02.17 09:45В Южном Судане люди массово начали умирать от голода – ООН

24.12.13 15:55Украинцы тратят на еду больше всех в Европе - исследование

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Воскресенье, 23.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:58"Они не любят этот город": Губская раскритиковала николаевскую власть

13:43В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

13:28В Украину идут грозы с градом

13:15Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

12:57Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

12:44Полицейские имеют право остановить автомобиль еще по одной причине

12:28В Украину прибыло судно с африканским углем

12:13Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці

11:58Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий

11:43Збірна України виграла 28 медалей за чотири дні Дефлімпіади-2017

11:25Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

11:07Алина Гросу шокировала полупрозрачным нарядом

10:53"Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка".

10:36Юристы облгосадминистрации – в сговоре с Кравченко.

10:21Під час розмови у "нормандському форматі" Порошенко вимагатиме негайного припинення вогню

10:02Сегодня Всемирный день китов и дельфинов

09:41Николаевцы всем двором принимают участие в конкурсе

09:26Курс доллара на 23 июля

09:18Николаевский велогонщик Андрей Гривко после 20 этапов Тур де Франс на 120-м месте

09:06Как изменят новые коммунальные законы жизнь украинцев: Президент подписал два важных документа

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.07.17 14:172310

Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

09.07.17 14:392410

Николаевец собрал робота-фермера

09.07.17 15:012930

Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

09.07.17 15:172530

В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

Самые читаемые

13.07.17 14:457750

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

09.07.17 19:125480

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

10.07.17 16:155340

Курс валют на 10 июля

09.07.17 15:374820

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама