Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

Даже после обеда и перекуса так и тянет сделать бутерброд с колбасой и взять ещё одну конфету. У постоянного голода есть неожиданные причины.

Стресс

Во всём виноваты гормоны. Адреналин, который выбрасывается в кровь при сильном стрессе, притупляет голод. А вот кортизол, который тоже всегда сопровождает стресс, особенно длительный, блокирует «противоголодовое» действие адреналина, и мы готовы жевать всё, что под руку попалось. Когда уровень кортизола понижается, есть снова не хочется.

Жажда

Мы плохо различаем, чего хотим: есть или пить. А поскольку в еде тоже есть влага, нам кажется, что наши потребности частично удовлетворены. Попробуйте сначала пить, а через несколько минут есть. Может, есть-то и не захочется. А если захочется, то вы не переедите.

Скачок сахара в крови

Если вы перекусываете конфетами или пончиками, то для переработки глюкозы в кровь поступает гормон инсулин. Он расщепляет углеводы, чтобы получить из них энергию или отправить в запасы. Но если вы едите перенасыщенную углеводами пищу, инсулина выделится слишком много. Так много, что количество сахара в крови резко снизится и вы почувствуете голод.

Диабет

Это болезнь, связанная как раз с инсулином. Вы, может быть, едите достаточно, но организм не перерабатывает пищу в энергию, потому что при диабете инсулина не хватает или он не справляется с работой. Дополнительные симптомы: жажда, слабость, частое желание сходить в туалет.

Низкий уровень сахара в крови

Гипогликемия — это состояние, когда организму не хватает топлива. Оно может появиться из-за неправильного приёма лекарств при диабете или при неправильной диете, когда вы питаетесь нерегулярно, или при условии, что у вас высокие нагрузки и нехватка углеводов в рационе. Если с питанием всё в порядке, обратитесь к врачу. Возможно, придётся померить уровень сахара в крови и отыскать заболевание, провоцирующее голод.

Беременность

Иногда бывает так, что на ранних сроках беременности, когда ещё нет других признаков, у женщин усиливается аппетит. Если есть повод думать о беременности, просто сделайте тест.

Еда на скорость

Есть и даже перекусывать нужно помедленнее, чтобы тело успело осознать, когда вы наелись. Должен измениться уровень сахара, наполниться желудок. На это нужно время, плюс ещё мозгу надо осознать все изменения. Жуйте медленнее — голод будет меньше.

Запахи и картинки

Не всегда чувство голода вызвано потребностями организма. Иногда мы поддаёмся на обманки: увидим что-то вкусное или почувствуем запах, вот и тянет скорее получить дозу удовольствия от еды. Если вы всё время голодны, может, стоит пореже ходить на кухню и сидеть на кулинарных сайтах?

Неправильная еда

Даже блюда из одного и того же продукта по-разному влияют на чувство сытости. Например, после порции варёной картошки есть не хочется долго, а после порции картошки фри голод подбирается быстрее.

Эмоции

Не только из-за стресса ноги сами идут к холодильнику. Иногда мы заедаем скуку, печаль, подавленность. Может, всё дело в постоянно плохом настроении? Попробуйте вместо еды заняться другим приятным делом, а лучше разберитесь, почему не получается радоваться. Психолог поможет.

Гиперактивность щитовидной железы

Допустим, вы всё время нервничаете, расстраиваетесь и хотите есть. И вроде повода никакого нет. Тогда дойдите до эндокринолога: возможно, во всём виноваты гормоны щитовидной железы. Тогда нужно лечиться или делать операцию.

Лекарства

Некоторые лекарства меняют аппетит. Часто такие побочные эффекты возникают от антидепрессантов, но иногда на чувство голода влияют антигистаминные препараты, антипсихотики и лекарства на основе кортикостероидов. Если после приёма медикаментов хочется есть, скажите об этом врачу, но самостоятельно не бросайте лечиться.

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