10 доводов в пользу употребления мяты

Мята освежает, тонизирует и успокаивает.

Мята прочно ассоциируется с беззаботным летом. Ее аромат и вкус навсегда остаются в памяти и символизируют что-то сочное, свежее и вкусное. Действительно, в мяте содержится большое количество питательных веществ, которые благоприятно влияют на здоровье человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Мяту активно используют в кулинарии. Эта трава станет классным ингредиентом для салатов, закусок, десертов, пудингов, смузи, лимонадов и других блюд и напитков. Экспериментировать можно бесконечно.

Мы составили список из 10 причин, которые не оставят сомнений в том, что мята — это не только безумно вкусно, но и очень полезно. Используйте ароматную траву чаще и добавляйте в любимые блюда или напитки.

Тонизирует

Мята прекрасно тонизирует организм. В ее составе содержатся ментол и эфирные масла. Они бережно успокаивают кожу, снимают раздражение и устраняют зуд и сыпь. Косметологи берут это свойство мяты на вооружение при изготовлении кремов, тоников и скрабов для тела. Из мяты они получаются особенно эффективными и питательными.

Улучшает пищеварение

Мята мягко улучшает работу желудка и кишечника, а также ускоряет метаболизм. Ее советуют употреблять при запорах, метеоризме и других проблемах желудочно-кишечного тракта. Ароматная трава эффективно справляется с этими проблемами и нормализует обменные процессы в организме.

Успокаивает нервную систему

Мята успокаивает не только кожу. Она работает изнутри и благоприятно влияет на состояние нервной системы, снимает стресс и раздражение, помогает при депрессивных состояниях и хронической усталости. Если слишком много всего навалилось, то просто заварите себе ароматный чай с мятой. Он поможет вернуть гармонию и душевное спокойствие.

Благоприятно влияет на сердце и сосуды

Мало кто знает, но мяту любят сердце и сосуды. Ароматная трава благоприятно влияет на их здоровье, снижая риск возникновения инфаркта, инсульта и других заболеваний этих органов. Регулярное употребление мяты укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, помогает «разбивать» холестериновые бляшки и препятствует появлению тромбов.

Выводит шлаки и токсины

Мята — это эффективный детокс-продукт. Эта зеленая трава помогает выводить из организма шлаки, токсины и другие ненужные и зачастую вредные вещества. Готовьте чай, ароматизированную воду, смузи, соки на основе мяты и радуйтесь жизни и крепкому здоровью.

Ликвидирует приступы тошноты

Ментол, который в больших количествах содержится в мяте, помогает бороться с приступами тошноты. Если вы почувствовали недомогание, не спешите тянуться к аптечке. Заварите отвар мяты или мятный чай. Напиток из ароматной травы поможет быстро справиться с неприятными симптомами (если это не серьезное отравление).

Утоляет боль

Мята — это эффективное болеутоляющее средство. Все тот же ментол в ее составе в компании с эфирными маслами творит настоящие чудеса. Мята снимает болевые ощущение, помогает бороться с инфекциями и бактериями, успокаивает. При легких болевых ощущениях локального характера попробуйте вместо таблеток использовать именно мяту.

Укрепляет волосы

Мята — настоящий beuaty-продукт. Ее регулярно употребление положительно влияет не только на здоровье кожи, но и на внешний вид волос. Мята делает их упругими, крепкими и возвращает природный блеск. Она также помогает бороться с секущимися кончиками. Использовать мяту для красоты волос можно как внутрь в свежем виде или в чае, так и в качестве бальзама-ополаскивателя.

Устраняет головную боль

Заболела голова? Попробуйте ликвидировать неприятные симптомы с помощью мяты — она эффективно борется с головной болью и мигренью. Эфирные масла и ментол в ее составе снимают напряжение, расширяют сосуды и возвращают прекрасное самочувствие и хорошее настроение.

Улучшает женское здоровье

Мята просто обязана присутствовать в рационе каждой женщины. Ароматная трава благоприятно влияет на женское здоровье и помогает предотвратить целый ряд гинекологических заболеваний. На этом полезные свойства мяты не заканчиваются. Она нормализует гормональный фон и менструальный цикл, снимает болевые ощущения в низу живота.