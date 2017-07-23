Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

23.07.17 17:20Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Как хорошо, что мы живём в цивилизованное время, где нас окружают всевозможные гаджеты и развивающиеся технологии, а самое главное адекватная медицина!

Пускание крови

Мнение о том, что лечить болезни можно, выкачивая литрами кровь из пациента, опиралось на гуморальную патологию — умозрительную теорию, согласно которой причинами всех болезней являлось расстройство соков организма. По Гиппократу, в теле содержались кровь, слизь, желтая и черная желчь в равных пропорциях. Причиной многочисленных заболеваний считали переизбыток крови, потому и прибегали к помощи ножа — а пациенты редко переживали подобную процедуру.

В других случаях могли пускать не только кровь, но и другие соки. К примеру, душевнобольному поэту Фридриху Гельдерлину огнем обжигали лоб, нанося «целебные» раны. Текущий из ран гной почитали за желтую желчь, которой, согласно диагнозу Гельдерлина, в его организме было с избытком.

Ртуть против сифилиса

Против распространенного прежде «заболевания сластолюбцев», то есть сифилиса, современные антибиотики помогают гораздо лучше ртути. Однако тогдашние врачи не имели выбора и прибегали к помощи токсичного металла. Предполагалось, что ртуть должна устранить излишки «слизи», но если больной плохо переносил лечение ядовитым металлом, то это лишь доказывало, что «лекарство» действует. Внутреннее и наружное применение ртути, конечно, никак не влияло на симптомы сифилиса, однако вело за собой смертельный исход из–за интоксикации. Так или иначе, даже не прибегая к радикальному лечению, больные сифилисом страдали от язв и шрамов, остававшихся на всю жизнь, а у многих в поздней стадии начиналось слабоумие, ведущее позднее к смерти.

Трепанация

Неизвестно, чего врачи пытались добиться, пробуравливая дыру в черепе: прибавить что-то к его содержимому, или, напротив, убавить от него. Ясно лишь то, что у древних была определенная цель для сверления черепных коробок своих ближних. Археологи сообщают о находках в Европе более 450 трепанированных черепов каменного века. Очевидно, что трепанировать череп при помощи орудия из кремния было не так сложно. В большинстве случаев операция проходила удачно, и пациент оставался жив. Об истинном смысле такого лечения можно только догадываться. Возможно, таким образом лечили головные боли или повреждения мозга. Возможно, что трепанация была одной из религиозных практик. Однозначного ответа ученые до сих пор не нашли.

Ректальное курение

До недавних пор табак считался полезным продуктом и повсеместно использовался в лечении, даже при заболеваниях пищеварительного тракта. Для того, чтобы доставить целебный дым напрямик к необходимому месту, врачи изобрели специальную систему из камер, где зажигался табак и мехов, нагнетающих воздух по специальной трубке. Это приспособление позволяло пациентам лечиться при помощи ректального курения. Целью необычного лечения было избавление от паразитов или желудочных колик.

Табачный дым, согласно врачам XVIII века, должен был также пробуждать жизненные силы, поэтому табачные клистиры употреблялись в качестве средства первой помощи для пострадавших в кораблекрушениях. Тех, кого вылавливали из воды без сознания, оперативно накачивали дымом — ректально, орально или сразу с двух сторон, для пущей надежности.

Качели Джозефа Кокса

Изобретенные английским невропатологом Джозефом Мэйсоном Коксом качели служили для того, чтобы вращать душевнобольных вокруг своей оси. Аппарат Кокса отличался от предшествующих моделей тем, что пациент сидел, откинувшись спиной назад. Такое положение вызывало у больных головокружение, тошноту и рвоту. Еще одним эффектом от использования таких качелей был страх перед повторением процедуры. Качели должны были сделать пациентов контролируемыми или, напротив, открытыми к диалогу — на это же были направлены многие другие методы неврологии XIX века, создающие у человека ощущение того, что он тонет или захлебывается.

Лоботомия

Неожиданных масштабов в прошлом столетии достигает увлечение лоботомией душевнобольных. Американский врач Вальтер Фриман открыл, что надрез на лобных долях головного мозга помогает больным шизофренией при сравнительно минимальной степени хирургического вмешательства. Он просверливал пациентам отверстие под веком при помощи ножа для колки льда, а далее, при надрезе, ориентировался наощупь, что нередко делало больных «овощами».

На своем «Лобомобиле», специально оборудованной машине, Фриман объездил всю Америку, чтобы вылечить как можно больше пациентов. Однако он был не единственным любителем лоботомии. В XX веке более 50 000 людей подверглись этой сомнительной процедуре.

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