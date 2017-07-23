Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

Вся жизнь человека подчинена биоритмам – суточным и сезонным. Любой процесс в нашем организме зависит от времени суток: и колебания температуры тела, и выработка пищеварительных ферментов, и выброс в кровь определенных гормонов. Если ритм нарушается, сбой происходит почти во всех системах организма.

Наверное, многие из нас стояли перед выбором: доделать работу и лечь спать поздно или же оставить всё как есть и пойти спать пораньше? На самом деле, вариант, который предполагает ночное бдение, должен даже не возникать в твоей голове.

Часы показывают далеко за полночь, но ведь это детское время, да? Ведь впереди еще куча работы, непрочитанные статьи, недоделанная смета, а утром нужно встать пораньше и бежать на работу. Ну, вот как можно провалиться в царство Морфея, когда вот всё-всё нужно переделать?

А ведь завтрашний день предполагает не меньше работы и твой 3-х часовой сон может вылезти тебе головной болью, рассеянностью, нарушенной концентрацией внимания и заторможенностью. Работа не будет идти ни в какую и в итоге, что ты получишь? Да, именно его. Именно нагоняй от начальства.

Так что лучший совет, закройте быстро ноутбук или отложите книгу и отправляйтесь к Морфею, поверьте, он вас уже заждался.

Как недосып влияет на наш организм

Если вы любите посидеть примерно до трех часов утра, то эта информация будет для тебя полезней витамина С.

Буквально одна ночь, а именно бессонная ночь, способна повлиять на иммунитет, так же как и день полноценного стресса. Из-за недостатка сна, снижается уровень белых кровяных телец, что приводит к частым ОРВИ; Помимо этого, ночь без сна повышает артериальное давление. Вот тебе нужны звезды перед глазами и черная бездна? За то время, пока вы сидиде за компьютером или читаете книгу, ваша эндокринная система страдает. Изменяется циркуляция гормонов, которые отвечают за чувство сытости. Именно этот проблема приводит к тому, что за время бессонной ночи, ты можешь съесть массу всего ненужного и набрать пару кило. Запомните, даже шесть часов сна не являются нормой. Человек должен спать примерно семь-восемь часов именно тогда организм не будет находиться в постоянном стрессе. Если вы на протяжении недели недосыпали, то это может сказаться на вашей сердечно-сосудистой системе. Чтобы хоть как-то дать организму отдохнуть, постарайтесь выспаться в выходной. Не стоит забывать также о таком важном факторе, как зрение. Ведь оно в разы больше падает, когда ты проводишь ночь за компьютером или же лежа за книгой.

Влияние недосыпа на мозг

Лишь одна бессонная ночь, может повлиять на координацию движений, концентрацию внимания, а также в значительные разы уменьшает скорость зрительных реакций. Чувство усталости и разбитости преследует вас именно потому, что ты не можешь дать отдохнуть мозгу, то и дела перенапрягая его.

Если говорить о хроническом недосыпе, то тут дело серьёзнее. Кроме того, что вы можете поправиться не на пару килограмм, а на добрый десяток, в значительной степени ухудшается долгосрочная и кратковременная память. Вы не можете быстро принять решение, концентрироваться на чем-то и в принципе подавать хоть какие-то признаки того, что вы именно здесь, а не где-то там.

Волнение не дает уснуть

Да, не несомненно, бывают такие ситуации, в которых сон нам только снился. Причины для волнения у каждого свои, к примеру, завтра важное собеседование и вы перед сном постоянно перебираете в голове, что лучше сказать, как одеться, на чем лучше добраться до места встречи, как пригласить на свидание человека, который вам нравится и так далее, и тому подобное. Сумбур в голове, да и только. Как найти выход?

В первую очередь постарайтесь закончить все свои дела до того момента, как вам нужно выходить. Ну, а если серьёзно, то постарайтесь не работать за компьютером перед важным днем. Установите пару новых программ, которые автоматом меняют яркость монитора после захода солнца. Хорошим помощником по успокоению нервов может служить легкая музыка и дыхательная гимнастика.

Наверное, вы и сами понимаете, что постель – это место исключительно для сна и секса, а больше в ней делать нечего. Поэтому если вы лежите, и вас трясет от мыслей о собеседовании, то лучше всего встаньте и сделайте себе какой-то травяной чай, опять же послушайте что-то легкое и снова попробуйте лечь спать.