Лечиться в Польше: что мы знаем о польском здравоохранении

В Польше большинство больниц государственные, хотя существуют и частные клиники.

Польской системе здравоохранения всего 20 лет. Но она уже доказала свою эффективность. Средняя продолжительность жизни поляков постоянно увеличивается, и это происходит во многом благодаря доступности медицины. Что же представляет собой польское здравоохранение?

Польское здравоохранение основано на общей системе медицинского страхования. 6% от ВВП (валового внутреннего продукта) Польши расходуется на медицину. С 2003 года в этой восточноевропейской стране действует обязательное медицинское страхование. С заработной платы каждого поляка отчисляются взносы на медстрахование (9% от личного дохода).

В этой стране существует единый национальный фонд медицинского страхования – Народный фонд здоровья (Narodowego Funduszu Zdrowia) у которого есть 16 региональных отделений.

Поляки, не застрахованные работодателями или работающие на условиях частного предпринимательства, могут приобрести полис добровольного страхования здоровья. Также поляки могут получить дополнительную медицинскую страховку, заключив контракт с частной страховой компанией. Услуги медицинских учреждений, стоимость которых может быть покрыта за счет страховой компании, обязательно указаны в тексте полиса. К дополнительной медицинской страховке поляки прибегают часто для того, чтобы избежать очередей в больницах.

Пользоваться медицинскими полисами работодателей имеют право члены семей их обладателей. Например, жена может оплатить свое лечение за счет полиса обязательной страховки своего мужа.

АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Первичную медицинскую помощь полякам оказывают семейные врачи, которых можно выбирать по своему усмотрению. Семейная медицина появилась в Польше чуть больше двадцати лет тому назад, когда правительство этой страны приняло решение сместить акцент с дорогостоящего стационарного лечения в пользу обслуживания пациента по месту жительства. Сейчас поляков обслуживают около 10 200 семейных врачей (это примерно 43% от всех польских врачей). Менять врача и медсестру можно сколько угодно раз, но бесплатно – только три раза в год.

Семейный врач осматривает пациента, назначает ему лечение, выписывает рецепты на лекарства, а при необходимости направляет его на обследование в больницу или к врачу узкой специализации. Поляки могут обратиться к врачу узкой специализации и сами, минуя семейного доктора, но тогда им придется самостоятельно оплатить его услуги.

Без направления от семейного доктора можно попасть к окулисту, стоматологу, дерматологу, психиатру, онкологу, венерологу и к гинекологу.

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В Польше большинство больниц государственные, хотя существуют и частные клиники. В больницу пациенты попадают или через отделения неотложной помощи, или по направлению семейного доктора. Всех новых пациентов в больницах делят на пять категорий срочности оказания медицинской помощи.

Все польские государственные больницы работают на принципах самоуправления и самофинансирования. По состоянию на 2015 год, в Польше средняя зарплата врачей в государственном секторе составляла 6 802 злотых, а в частном секторе – 6 721 злотых. Средняя зарплата медсестер — 3 309 злотых и 3 127 злотых соответственно.

По данным Евростата, статистического органа Евросоюза, в 2012 году в Польше на каждые 100 000 человек приходилось 660 больничных коек. Это достаточно высокий показатель. Например, в Швеции на 100 тыс. человек насчитывается 260 коек в больницах, в Испании – 299, а в Швейцарии – 480.

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В Польше неотложную медицинскую помощь оказывают всем, в том числе лицам, у которых нет государственной медицинской страховки. Лицам без страховки приходится платить довольно значительную сумму за вызов «скорой помощи» (Pogotowie ratunkowe) и экстренное лечение.

Страховку нужно предоставить в течение 30-ти дней после вызова «скорой помощи». Если это не сделать, то придется самостоятельно оплатить её услуги.

ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

За медицинское обслуживание жителей Польши на государственном уровне отвечает Министерство здравоохранения. Народный фонд здоровья организовывает и контролирует систему обязательного медицинского страхования, отвечает за её финансирование, которое происходит за счет налогов. Из бюджета Народного фонда здоровья оплачивается первичная медицинская помощь.

Польская система здравоохранения в целом достаточно эффективна, однако и у нее есть свои недостатки. Прежде всего, это очереди. Полякам часто приходится долго ждать в очереди, прежде чем попасть к врачу узкой специализации. Пока решить эту проблему не могут.

Также следует отметить, что в Польше существует нехватка врачей. Правда, пока это не сильно заметно, но в будущем ситуация может измениться. Дело в том, что на данный момент у более 66% польских врачей возраст превышает 45 лет. Если не будет притока новых кадров, то лет через десять Польше придется приглашать к себе на работу врачей из-за рубежа.

Особенно сложная ситуация с семейными врачами. Молодые специалисты неохотно выбирают эту специализацию. Почему? Дело в том, что они недовольны оплатой, которая у семейных врачей меньше, чем, например, у врачей узкой специализации. В итоге средний возраст польских семейных врачей увеличивается. Так, в Великопольском воеводстве средний возраст участкового терапевта — 60-66 лет, а в Варминско-Мазурском воеводстве – 60 лет.