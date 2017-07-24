То, сколько наберет женщина во время беременности, зависит от многих факторов. А есть ли нормы набора веса при беременности и каковы они?

Набор веса при беременности волнует каждую женщину, ведь если она не превысит норму, то вернуть дородовую форму ей будет проще и быстрее. Но где та самая «норма»? От чего она зависит и почему кто-то набирает больше, а кто-то меньше за 9 месяцев вынашивания? Попробуем ответить на эти вопросы.

Взвешивание – обязательная процедура каждого визита к гинекологу на протяжении всей беременности. Многие женщины шутят, что столько раз они не взвешивались никогда в жизни. А многие гинекологи советуют и дома следить за своей массой один раз в неделю, взвешиваясь в определенное время, до завтрака, после утреннего туалета. Желательно становиться на весы без одежды или в одной и той де все время. Ты можешь сама рассчитать дату родов и выбрать день недели, когда ты будешь проводить контрольное взвешивание.

Норма набора веса

Для начала нужно сказать, что вес во время беременности набирают все. Это неизбежно и абсолютно нормально, ведь внутри у тебя малыш весом примерно три килограмма, да еще и околоплодные воды. А вот то, сколько ты наберешь, зависит от тебя самой, от исходных данных. Вес до зачатия — главный фактор. И чем он меньше, тем больше женщина может прибавить к родам. Медики ориентируются на индекс массы тела, который можно рассчитать по формуле: вес тела в килограммах разделить на рост в метрах, возведенных во вторую степень.

Если твой ИМТ меньше 18,5 пунктов (ниже нормы), то за беременность можешь набрать от 12,5 до 18 килограмм, при нормальном ИМТ от 18,5 до 20 набор веса составляет 10-15 кг, при избыточном ИМТ от 20 до 30 набирают обычно 7-11 кг, а при ожирении и ИМТ больше 30 медики рекомендуют набирать не более 6 кг. В любом случае, все мы индивидуальны и окончательные рекомендации в твоем случае ты получишь от гинеколога, который ведет твою беременность. Следующий фактор, который влияет на набранный за беременность вес — возраст. Чем ты старше, тем больше вероятность, что наберешь больше килограмм. Еще значительное влияние оказывает токсикоз. Если первый триместр ты потеряла килограммы из-за постоянной тошноты, то твой организм может это сильно скомпенсировать на поздних сроках. А какой нормальный вес во время беременности двойней и большим количеством малышей? Обычно это прибавка в 16-21 килограмм.

Темпы набора веса во время беременности

Это тоже полностью индивидуальный график, который зависит, в основном, от генетической предрасположенности. Можешь спросить у своей мамы и бабушки, когда у них начал расти животик, скорее всего, такой же темп будет и у тебя. Что касается статистики, то примерно 40% веса набирается в первую половину беременности, а 60% в конце срока, причем самая активная прибавка идет в предпоследнем месяце, когда женщина набирает 200-500 грамм неделю. А вот непосредственно перед родами вес обычно останавливается и даже может снижаться. Кстати, это один из признаков приближающихся родов. Увидела, что стрелка весов замерла на одной отметке? Самое время пересмотреть собранные в роддом сумки, чтобы ничего не забыть.