Названо основну причину, через яку діти важко хворіють

25.07.17 18:47Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Куріння, вживання алкоголю і гастрономічні пристрасті мають безпосередній вплив на майбутні покоління, довели німецькі дослідники.

Вони виявили, що епігенетична історія людини (зміни в генах) передаються наступним поколінням. Іншими словами, спосіб життя людини, шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю), стреси та хвороби стануть свого роду спадщиною для дітей.

Якщо, наприклад, предки людини все життя пропрацювали на заводі зразка першої половини XX століття, у ДНК закодованими будуть недоїдання, погана екологія. Про це пише nashamama.com.

Це важлива причина задуматися над способом життя, перш ніж з'їсти черговий гамбургер, закурити сигарету, просидіти цілий день за комп'ютером. Оскільки наслідки всього цього можуть передатися дітям і онукам.

Протягом життя в епігенетичній пам'яті людських клітин зберігається майже вся інформація про вплив зовнішнього середовища. Подібна "велика база даних" згодом аналізується організмом. Наприклад, куріння змінює епігенетичний склад клітин легенів і в кінцевому підсумку призводить до раку легенів. Стрес, хвороба або дієта також записуються в клітинну пам'ять, адаптуючи майбутні покоління відповідно до умов життя його батька, діда або навіть прадіда.

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