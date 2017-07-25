Рацион питания – секрет самой здоровой деревни в мире

25.07.17 20:36Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Британские специалисты изучили самую здоровую деревню в мире и раскрыли секрет ее жителей, которые доживают до 100 лет без болезней.

Речь идет об итальянской деревне Пиоппи на юге Италии, которая была признана ЮНЕСКО «домом» средиземноморской диеты – именно питание и является главным фактором, который способствует долголетию жителей деревни, сообщает Аспекты.net

Было установлено, что люди, проживающие в Пиоппи, не имеют доступа к супермаркетам, а в их регулярный рацион входят овощи, фрукты, рыба и оливковое масло, в то время как сахар, молочные продукты, мясо и рафинированные углеводы практически исключены.

Жители деревни едят макароны и хлеб в небольших количествах, сладкое потребляется ими только раз в неделю, а из молочных продуктов в деревне едят только сыр, так как другие молочные продукты просто не получили здесь широкого распространения. Благодаря такому рациону питания жители Пиоппи редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

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