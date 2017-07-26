Ученые показали внедрение робота в тело человека

Крошечный робот предназначен для доставки медикаментов к пораженным органам.

Группа американских, китайских и израильских ученых представила необычное видео, в котором показала вживление крошечного робота в человеческое тело. Машина предназначена для доставки медицинских препаратов непосредственно к пораженным органам, передает New Science.

Крошечный робот может свободно "путешествовать" по организму вместе с кровью. Он состоит из золотых частиц, соединенных серебряными петлями, длина которых - 5 микрометров.

Движения робота регулируются при помощи магнитного поля. В дальнейшем планируется создание подобных роботов из биоразлагаемых материалов. При этом первый серийный образец данного робота ученые планируют показать уже в ближайшие пять лет.