В чем опасность ранних арбузов и дынь?

Многие жители Херсонщины пока не спешат покупать арбузы и дыни, хотя они уже поступили в продажу. Люди опасаются вредного воздействия на организм, и эти страхи обоснованы.

По словам специалистов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области, ранние баштанные культуры могут в большом количестве содержать нитраты. Особенно опасно покупать арбузы с дынями в несанкционированных местах, ведь там никто не контролирует продукцию в части содержания в ней вредных веществ, передает "Херсон Daily".

Если нитраты в большом количестве поступают в организм человека, это может привести к снижению гемоглобина, гипоксии и образованию объединений, имеющих канцерогенные свойства. Особенно опасны арбузы с превышенными нормами содержания нитратов для детей, людей преклонного возраста и больных. Много зависит и от дозы, поступившей в организм, а также иммунитета.

Официально же сезон арбузов и дынь начнется в средине августа. В это время их употреблять не только безопасно, но и полезно. Но если запретным плодом хочется полакомиться именно сейчас, то лучше выбрать ля покупки супермаркет или специализированный рынок. Во всяком случае, там данная продукция проходит необходимые лабораторные исследования на содержание нитратов и других вредных веществ. К тому же, желательно у продавца потребовать соответствующий сертификат, подтверждающий право реализовать бахчевые в данной торговой точке.