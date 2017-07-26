В чем опасность ранних арбузов и дынь?

26.07.17 19:29Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Многие жители Херсонщины пока не спешат покупать арбузы и дыни, хотя они уже поступили в продажу. Люди опасаются вредного воздействия на организм, и эти страхи обоснованы.

По словам специалистов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области, ранние баштанные культуры могут в большом количестве содержать нитраты. Особенно опасно покупать арбузы с дынями в несанкционированных местах, ведь там никто не контролирует продукцию в части содержания в ней вредных веществ, передает "Херсон Daily".

Если нитраты в большом количестве поступают в организм человека, это может привести к снижению гемоглобина, гипоксии и образованию объединений, имеющих канцерогенные свойства. Особенно опасны арбузы с превышенными нормами содержания нитратов для детей, людей преклонного возраста и больных. Много зависит и от дозы, поступившей в организм, а также иммунитета.

Официально же сезон арбузов и дынь начнется в средине августа. В это время их употреблять не только безопасно, но и полезно. Но если запретным плодом хочется полакомиться именно сейчас, то лучше выбрать ля покупки супермаркет или специализированный рынок. Во всяком случае, там данная продукция проходит необходимые лабораторные исследования на содержание нитратов и других вредных веществ. К тому же, желательно у продавца потребовать соответствующий сертификат, подтверждающий право реализовать бахчевые в данной торговой точке.

Похожие новости

22.05.17 12:14В США состоялась премьера нового сезона «Твин Пикса»

17.03.17 20:24Проклятие Тутанхамона: невероятные факты о плесени

13.06.16 19:30Фермеры Херсонщины предупреждают: не ждите в этом году ранних арбузов (видео)

02.10.13 14:35Во многих садах, школах, больницах города станет тепло уже завтра

19.09.11 19:31Николаев на 96% готов к зиме

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Среда, 26.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В Николаеве полицейские задержали троих военных, которые избили и ограбили прохожего.

20:49Пешеход, сбитый троллейбусом в центре Николаева, умер в реанимации БСМП

20:38В Новой Зеландии овцы спасли кроликов

20:25Не по-християнськи: собаки в Італії більше не зможуть носити обручок

20:14Топ-6 звезд с неожиданно высоким уровнем IQ

19:56В Киеве снова запретили продавать алкоголь ночью

19:40Усик: «Не думаю о Хуке – сосредоточен на подготовке»

19:29В чем опасность ранних арбузов и дынь?

19:17В Николаеве работники кинологического центра заявили о неадекватности своего начальника

19:03В Николаеве устроили спектакль с поливанием газона у мэрии

18:48Названа дата выхода первого электрокара Mini Cooper

18:36Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

18:22Знаменитое фото Эйнштейна продадут с аукциона

18:07В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертвы

17:57Молодой николаевский боксер стал Чемпионом Европы

17:45Мужчина убил подругу после ее признания в смене пола

17:38В Мюнхене устроили праздник борща

17:27В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге

17:12Кинорежиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

16:58Украинские туристы больше суток не могли вылететь из Греции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.07.17 08:323790

Мальта разрешила однополые браки

13.07.17 09:012420

В Черкасской области молния убила семью

13.07.17 09:172420

Михаил Жванецкий об одесском языке: «Это вымышленный в Москве говор»

13.07.17 09:352440

13 и 14 июля в Николаеве состоятся две сессии городского совета

Самые читаемые

13.07.17 14:459140

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007400

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055130

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:015080

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама