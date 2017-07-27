Минздрав обязал больницы отчитываться о всех благотворительных взносах

27.07.17 15:48Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

В Украине с 1 января 2018 года все медицинские учреждения должны будут отчитываться за собранные благотворительные взносы от юридических и физических лиц.

Соответствующий приказ от 25 июля был обнародован на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Документ предусматривает ежеквартальную подачу отчетов медицинскими учреждениями о благотворительных взносах в денежном и натуральном (перечень полученных товаров и услуг) выражении не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Также больницы должны указывать направления использования средств, перечень и стоимость использованных товаров и услуг, и их неиспользованный остаток.

По данным Минздрава, это нововведение создаст механизм для мониторинга средств, которые юридические и физические лица жертвуют в благотворительные фонды медучреждений, их использования, повысит уровень доверия пациентов, а также позволит "оценить действенность финансовой и материальной помощи благотворительных фондов, о которой постоянно говорят руководители учреждений здравоохранения".

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