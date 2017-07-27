Названы продукты, которые омолаживают мозг

27.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Употребление шпината и других зеленых листовых овощей может омолодить ваш мозг.

Лютеин накапливается в тканях головного мозга, а также в глазах. Ученые исследовали его эффекты на примере 60 человек в возрасте от 25 до 45 лет. Оказалось, люди среднего возраста с более высокой концентрацией лютеина в организме, с точки зрения нейронной реакции, больше походили на молодых людей. Значит, лютеин защищал мозг от возрастных изменений.

Параллельно специалисты Университета Линчепинга установили, что лютеин успешно берется с воспалением. Как известно, воспаление в организме тесно связано с коронарной недостаточностью. В новом исследовании приняли участие 193 человека, страдавших от коронарной недостаточности.

Ученые измерили концентрации шести распространенных каротиноидов (природных пигментов), в том числе лютеина, в крови добровольцев. Также специалисты оценили уровни интерлейкина-6 — маркера воспаления. Исследование показало: чем выше у добровольцев была концентрация лютеина в крови, тем ниже оказывался уровень интерлейкина-6.

Также ученые обнаружили, что воспалительная активность клеток иммунной системы участников под воздействием лютеина снижалась. Лютеин поглощался клетками иммунной системы и накапливался в них.

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