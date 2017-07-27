Минздрав будет закупать лекарства за бюджетные деньги по новым правилам

27.07.17 19:29Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

О том, как в Министерстве здравоохранения намеренны закупать лекарства за бюджетные деньги в этом году, рассказала и. о. министра Ульяна Супрун.

В Министерстве здравоохранения Украины объявили, что начали закупку лекарств за государственные средства. В этом году бюджет госзакупок составляет 5,9 миллиарда гривен, что на 2 млрд больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2016 год.

По словам Ульяны Супрун, организации, с которыми работает Минздрав остались прежними. Это, в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents, с которыми уже подписали договора на закупку препаратов. Первые партии лекарств в украинские аптеки поступят уже к октябрю.

Супрун заявила, что в 2017 году Минздрав внес изменения в закупочный процесс. Одно из таких изменений состоит в том, что были пересмотрены номенклатурные списки.

«При пересмотре старых номенклатурных списков мы увидели устаревшие препараты и неправильное распределение средств на лекарства», – отметила и. о. министра. Кроме того, в этом году в Минздраве решили поменять процедуру оплаты за лекарства. По словам Ульяны Супрун, теперь министерство не будет совершать предоплату. Средства будут поступать на счета продавцов только после проведения тендеров, когда будет точно известно, что закупается.

Стоит отметить, что в перспективе Министерство здравоохранения намерено создать специальный орган, который будет заниматься исключительно государственными закупками лекарств.

«Мы уже работаем над созданием Национального закупочного агентства и уже подали в Кабмин проект постановления. В настоящее время завершается процесс его согласования», — рассказала Ульяна Супрун.

По ее словам, уже с 2019 года новый орган должен заняться всеми госзакупками лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета.

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