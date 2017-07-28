Редактор генов помог вылечить от рака двоих детей

Младенцы также прошли химиотерапию и пересадку стволовых клеток.

Технология редактирования генов спасла двоих детей, страдавших от агрессивной формы лейкемии, сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Двое детей возрастом 16 и 18 месяцев прошли лечение, объединившее терапию, основанную на химерных антигенных рецепторах, и технологию редактирования генома.

Химерные антигенные рецепторы - это белки, сочетающие фрагменты антител, обладающих способностью связываться с конкретными антигенами, с сигнализирующими доменами, способными активировать Т-клетки, играющие важную роль в иммунном ответе.

Такая комбинация использует для борьбы с раком собственные иммунные клетки пациента, отредактированные для успешного противостояния болезни.

Однако ранее дети уже получали химиотерапию, также им были пересажены стволовые клетки. Поэтому нельзя однозначно сказать, насколько велик был вклад этой процедуры в излечение от рака.

Тем не менее врачи считают такой подход многообещающим и потенциально подходящим для лечения рака и отмечают необходимость большего количества клинических испытаний. В прошлом году сообщалось, что генетический редактор CRISPR/Cas9 позволил ученым излечить взрослую мышь от тяжелой генетической болезни - мускульной дистрофии Дюшенна.

Впервые медикам удалось спасти неизлечимо больного лейкимией человека при помощи генетически модифицированных клеток в 2015 году.