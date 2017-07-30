Любимый многими напиток защищает от болезней десен

Если у вас проблемы с деснами, кофе если не вылечит их, то по крайней мере может стать отличной профилактикой заболеваний десен, заметили стоматологи.

Это выяснилось в ходе исследования, участники которого не только ежегодно показывались стоматологам, но и указывали, как часто они пили кофе.

Ведущий автор исследования из Бостонского университета Генри М. Голдман сказал: «мы обнаружили, что потребление кофе оказывает защитное воздействие от заболеваний пародонта».

Кроме того, кофе может защищать от потери костной массы по крайней мере взрослых мужчин — женщины не принимали участие в исследовании.

Исследователи проанализировали данные, полученные в результате наблюдений за 1152 мужчинами из США, которые ежегодно посещали стоматологов в рамках крупного продольного исследования.

Информация о потреблении кофе была одним из пунктов в анкете, которую периодически заполняли участники.

Также медики заметили, что на здоровье десен влияют такие факторы, как употребление алкоголя, уровень образования, наличие диабета, индекс массы тела, курение, пользование зубной нитью, использование стоматологических чисток и т.д