Правила красивого и здорового загара: какие соки пить

30.07.17 15:30Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Красивый золотистый загар в тренде! Получить его помогут овощи и фрукты...

Морковный сок

Морковь в своем составе содержит бета-каротин, который придаст коже красивый золотистый оттенок. Для того, чтобы витамин хорошо усвоился, нужно добавлять в свежевыжатый сок каплю растительного масла, например, кокосового или оливкового. Морковный сок можно сочетать с яблочным или апельсиновым, а выпивать перед выходом на пляж.

Ананасовый сок

Разочарование наступаета, когда вы вернулись из отпуска, прошла неделя, а друзья спрашивают: «Ты что, не загорал?»

Да, загар смывается быстро, особенно морской. А вот свежевыжатый ананасовый сок поможет его сохранить надолго. Все дело в содержании витамина С в продукте. Витамин способен поддерживать загар.

Ананасовый сок для загара можно сочетать с имбирем (на 250 мл сока добавить 5 г имбиря).

Грейпфрутовый сок

В грейпфруте содержится витамин С, Е, А, Р, РР, К, витамины группы В. Бета-каротин и органические кислоты. Такой богатый состав цитруса увлажняет и питает кожу, придает ей золотистого оттенка при загаре, а также нейтрализует свободные радикалы.

Абрикосовый сок

Сейчас лето и сезон абрикосов открыт! Всего три четверти стакана сока удовлетворит суточную потребность в витамине С. Свежевыжатый абрикосовый сок рекомендуется пить с мякотью, чтобы сохранить бета-каротин.

Арбузный сок

Арбузный сок и жажду утоляет, и загар усиливает! Арбуз также содержит легко усвояемые сахара, фолиевую кислоту, магний, калий, железо и марганец.

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