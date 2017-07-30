Врачи рассказали, чем полезна ежевика и кому она противопоказана

30.07.17 21:07Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В летнее время ежевика отлично подходит для легких перекусов и вкусных десертов. Предлагаем вам побольше узнать об этой ягоде, сезон которой почти настал.

Ежевика, по словам врачей является исключительно полезной лесной ягодой. Она наполняет наш организм витаминами и полезными микроэлементами, но как оказалось, некоторым может и навредить, — передает 24tv.ua.

Итак, польза ежевики

Врачи говорят, что в ежевике, в противоположность еще одному виду лесных ягод – малине, содержится еще больше витаминов группы Р. Эта ягода очень полезна не только содержащимися в ней пектиновыми веществами, но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

Кроме уже упомянутых витаминов группы Р, ежевика богата на витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Эта ягода известна также входящими в ее состав минеральными веществами, такими как медь, марганец, магний, калий, кальций.

Так же черника и клюквой, ежевика содержит много антиоксидантов, которые способны снизить развитие рака у людей. Эта ягода укрепляет и защищает нервную систему, помогает противостоять стрессам и перепадам настроения. Врачи заявляют, что регулярное употребление ежевики повышает защитные способности организма, то есть укрепляет иммунитет.

А еще эта ягода отлично подойдет для диетического рациона худеющих людей. Ежевика малокалорийная: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

Предостережения к употреблению

Несмотря на всю свою пользу, ежевика может вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Симптомы аллергии на эту ягоду довольно коварны. Они могут появляться как через несколько минут после употребления, так и через несколько суток. Среди симптомов аллергии на ежевику – тошнота и отек слизистых. А в целом, эта ягода не имеет специальных противопоказаний.

Эксперты рекомендуют мыть купленную на рынке или собранную в лесу ежевику сразу перед употреблением. А хранить ягоду нужно в сухом виде в холодильнике и не дольше недели.

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