Николаевщина лидирует по заболеваемости вирусными гепатитами

31.07.17 14:53Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Вирусный гепатит С недавно перестал быть неизлечимой болезнью. И это единственная хорошая новость о вирусных гепатитах для Николаевской области. По оценкам Всемирной организации здоровья, в Украине более вирусным гепатитом С (ВГС) около 2 миллионов человек. Официальная статистика же говорит только о 48,4 тыс.зарегистрированных случаев.

Сегодня, 31 июля, Альянс общественного здоровья вместе с Центром здоровья УОЗ, целым рядом николаевских благотворительных фондов и медиками-инфекционистами провели информационно-просветительскую акцию, посвященную Международному дню борьбы с гепатитом.

Как сообщает "Инше.ТВ", общественники и инфекционисты призывают к активному обследованию населения на наличие вируса ВГС. По их мнению, внедрение современных методов тестирования на наличие антител к ВГС привели в последние два года к скачкообразному росту показателей о распространении вируса, которые пока не нашли отражения в официальной статистике, считает Виктория Лапшина, региональный координатор всеукраинской адвокационной кампании «Требуем лечения!» в Николаевской области.

Хотя преимущественное распространение вируса гепатита С парентеральное, «через кровь», он поражает сегодня не только традиционную группу риска — инъекционных наркоманов. Заразиться ВГС можно в маникюрном салоне, при медицинских процедурах, переливании крови, половом контакте и т.д. Зачастую острый период заболевания проходит бессимптомно, и болезнь может перейти в хроническую форму, и привести к летальному исходу через 10-20 лет.

К счастью, современная медицина и фармакология не стоят на месте. В последние годы на рынке появились т.н. препараты прямого противовирусного действия — ПППВД, эффективность которых значительно выше, чем тех схем лечения применялись еще 4-5 лет назад, сообщил Игорь Пашков, и.о.заведующего 2-го отделения областной инфекционной больницы.

Причем препараты производятся несколькими компаниями, и уже включены официальные украинские и международные протоколы лечения.

Проблема в том, что сертифицированные в Украине брендовые препараты чрезвычайно дороги для рядового украинца. Даже после того, как один из поставщиков пошел на беспрецедентные (слова Виктории Лапшиной) скидки благодаря адвокационной кампании «Альянса общественного здоровья», курс лечения обходится в 900 долларов. В рамках программы лечение прошло 2000 человек.

Государственная программа по лечению вирусных гепатитов достаточна скромна по ресурсам, и без активного участия местных бюджетов ситуацию изменить не получится.

Как рассказал на конференции один из больных гепатитом С, курс лечения, принятый в медицинской практике несколько лет назад, сдержал болезнь, но не избавил от нее. Многие из его коллег по несчастью сегодня закупают нелицензионные аналоги ПППВД, например, в Египте, это обходится в 350-400 долларов, и используют их на собственный страх и риск.

Общественники и врачи-инфекционисты надеются, что депутаты местных советов на первом этапе поддержат хотя бы массовое тестирование жителей области, чтобы оценить масштаб проблем и объем средств, необходимых для остановки разворачивающейся эпидемии ВГС.

Николаевщина сегодня является одной из двух областей Украины, которая лидирует и по распространенности, и по заболеваемости вирусными гепатитами.

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