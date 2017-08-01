Полезные свойства мёда и как правильно его употреблять

Доктора недаром предлагают заменить сахар на мед. Этот продукт уникален по насыщенности полезными свойствами - мёд улучшает самочувствие, дарит красоту и поддерживает молодость.

Мёд – это не только вкусно, но и невероятно полезно! Сегодня мы поговорим о том, как правильно употреблять мёд, чтобы для нас максимально раскрылись его полезные свойства. Какова польза мёда для организма человека?

Химический состав меда

Мед – это продукт, который производится пчелами из нектара растений. Достоин внимания химический состав меда.

В меде наблюдается 13–22 % воды, 75–80 % глюкозы, фруктозы и сахарозы.

Плюс ко всему витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин (провитамин витамина A), фолиевая кислота (витамин В9) и такие микроэлементы, как кремний, алюминий, марганец, олово, свинец, бор, цинк, хром, медь, барий и другие.

В химический состав меда входят элементы, которые крайне необходимы для правильной деятельности организма человека. В частности, натуральный пчелиный мед имеет в составе углеводы (70-80%), которые на 10% обеспечивают активность нашего организма.

В зависимости от вида меда химический состав его иногда немного различается. На структуру меда того или иного вида, в большей степени, оказывает влияние само растение, с которого был собран нектар. Ну и, конечно же, состав меда зависит от климатических условий региона.

Польза меда

Несомненно, вам пойдет на пользу мед, вне зависимости от того, в какое время вы его употребляете. Если не имеется противопоказаний к употреблению меда, пчелиный продукт совсем безвреден, даже если принимать его перед сном, разумеется, в определенных умеренных количествах.

Мед натощак

Польза меда для организма человека очень сильно увеличивается, когда его принимают натощак. Пищеварительные процессы будут лучше проходить на пустой желудок, тогда кислотная среда соединяется с вязким медом.

Для большей пользы организму лучше принимать мед натощак во время первого приема пищи, т.е. использовать мед в виде завтрака.

Польза меда для мужчин

Для сохранения здоровья мужчин ежедневное применение меда производит благотворный эффект. С возрастом у многих мужчин возникают проблемы с потенцией, простатит, аденома.

Продукты пчеловодства – маточное молочко, перга, пыльца, мед и другие помогают справиться с этими недугами.

Мед при простуде

Продукты пчеловодства очень хорошо помогают справиться с простудами и другими заболеваниями. Кашель прекрасно лечится медом.

И даже при отсутствии болезни ежедневное употребление натурального меда любого вида улучшает и укрепляет иммунитет.

4-6 чайных ложек меда в день помогают каждому человеку укрепить его здоровье.

Можно ли есть мед беременным?

Чтобы выносить полноценного малыша, используются все ресурсы организма матери. Укрепляет эти ресурсы также мед. Польза его неоценима, ведь в это время запрещен прием многих лекарств. К тому же по своему химическому составу мед похож на плазму крови человека.

Поэтому на вопрос, можно ли есть мед беременным, ответ однозначно утвердительный. Конечно, если нет аллергии на этот сладкий продукт и нет проблем с сахарным диабетом.

Польза меда еще и в том, что этот вкусный продукт укрепляет сердечную мышцу, успокаивает возбужденную нервную систему и очень быстро восстанавливает утраченные силы.

Мед необходимо принимать до и после физических нагрузок, потому как он имеет большую калорийность – 315 калорий на 100 грамм.

Также мед лечит ожоги, раны, порезы и язвы.

Мед в косметологии

Благодаря своему исключительному составу и пользе давно применяется мед и в косметологии. Поскольку мед содержит множество микро- и макроэлементов, а также определенные ферменты, косметологи рекомендуют наносить медовые маски на лицо.

После проведения процедур кожа смягчается, увлажняется, восстанавливается кровоснабжение, очищаются поры лица.

Также в косметологии мед используется для обёртываний, принятия душа и ванн. Все эти процедуры отлично сказываются на коже. Кожа как будто молодеет на несколько лет.

Как правильно хранить мёд

Мед в сотах позволяет сохранить свои качества весьма продолжительное время. В природе продукты пчеловодства способны сохранять полезные свойства очень долго. Тем не менее у нас имеется уже готовый мед, и его как-то надо сохранить. Как правильно хранить мед? Предлагаю поговорить на эту тему.

Посуда для хранения меда

Во-первых, поговорим о посуде для хранения меда. Чтобы хранить мед правильно, посуда должна быть либо керамической, либо эмалированной, либо никелированной. Также допускается для хранения меда посуда из темного стекла, а в редких случаях подойдет пищевой пластик.

Влажность и температура хранения меда

Во-вторых, это влажность воздуха и, конечно же, температура. Чтобы правильно хранить мед, влажность воздуха должна быть минимальна, а температура воздуха варьироваться от -5 до +20С. При этом температура хранения меда должна оставаться неизменной на протяжении всего процесса хранения.

Хранение меда в светлом месте негативно влияет на него, потому как разрушаются все полезные вещества.

Чтобы правильно хранить мед, не рекомендуется держать его с другими продуктами, потому что он идеально впитывает запахи.

Срок хранения меда

Если хранить мед правильно, а именно, в правильной посуде с соблюдением требований влажности и температуры, срок хранения меда может быть около двух лет, но никак не дольше, поскольку постепенно польза меда уменьшается.