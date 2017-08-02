Вірус Коксакі після курортів Туреччини може поширитися в Україні - лікар

Відсутність чистої питної води, погана каналізація, потрапляння стічних вод у водойми, нехтування правилами гігієни - все це сприяє поширенню вірусу Коксакі.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів завідувач клініко-діагностичною лабораторією інфекційної лікарні Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Олександр Карловський, відповідаючи на питання про вірус Коксакі, який з'явився на турецьких курортах.

Вірус Коксакі - ентеровірус, а всі ентеровіруси є "хворобою брудних рук".

"Вірус Коксакі поширюється досить швидко фекально-водним механізмом передачі, дуже швидко. Цей ентеровірус в теплу пору року добре зберігається в навколишньому середовищі. Його носіями є люди, поширюється він фекально-оральним шляхом, але додатково може поширюватися через дихальні секрети", - сказав О.Карловський.

За його словами, швидкість поширення і небезпека зараження залежать від стійкості організму.

"Якщо ми говоримо про літніх людей і про дітей - їм він набагато небезпечніший. Смертність не велика, але все залежить від ослаблення організму. Якщо він супроводжується якимись іншими хворобами - можемо мати летальний результат. Вірус супроводжується температурою, висипаннями на тілі. Лікується він часом. Специфічної терапії немає, якщо маємо зневоднення організму - компенсують водою", - розповів фахівець.

За словами А.Карловського, є загроза поширення вірусу і на українських курортах.

"Поширення вірусу залежить від соціально-побутових умов. На наших українських курортах не так багато готелів з нормальною каналізацією і питною водою. У Радянському Союзі ця хвороба була поширена - коли у нас замість нормальних каналізацій стояли туалети, а недалеко - збір води", - пояснив він.

Останні кілька тижнів українці, які відпочивають у Туреччині, активно діляться інформацією про поширення вірусу Коксакі, що супроводжується сильним жаром і висипаннями на тілі. В основному хворіють діти, які купалися в басейнах.