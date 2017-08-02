Электронные сигареты назвали медленными "убийцами"

Вред для здоровья оказывают токсины, которые содержатся в дыме.

Американские ученые Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли заявили о том, что электронные сигареты могут сократить жизнь человека и спровоцировать преждевременную смерть.

Полный текст исследования был обнародован в журнале Environmental Science & Technology. В исследовании отмечается, что несмотря на отсутствие вредных веществ, характерных для табачного дыма, пар все же включает в себя потенциально опасные соединения, которые оказывают вред здоровью. К ним относятся акролеин, канцероген формальдегид, а также диацетил.

По словам ученых, только ограниченная доза этих веществ в организме может быть воспринята без вреда для здоровья. Так, люди, делающие около 250 затяжек в день при помощи электронной сигареты, потребляют вредные соединения сверх нормы.

Также в помещениях, где допускается вейпинг, концентрация токсинов также является выше допустимой.

И тем не менее, специалисты отмечают, что электронная сигарета значительно менее вредна, нежели курение табачных изделий.