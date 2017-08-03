Ученые заявили, что шоколад может уберечь от инсульта

03.08.17 20:00Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В нашей стране инсульт происходит каждые четыре минуты. И только 20 % пациентов, перенесших болезнь, возвращаются к прежнему образу жизни. Чтобы предупредить катастрофу, необходимо изменить стиль жизни и внимательно относиться к своему здоровью.

Исследование американских ученых из Гарварда показало, что употребление сладостей три раза в неделю снижает риск инсульта.

Специалисты выяснили, что употребление небольшого количества шоколада уменьшает опасность развития аритмии сердца.

Люди, которые употребляли шоколад несколько раз в неделю, значительно реже сталкивались с мерцательной аритмией, которая существенно увеличивает риск инсульта. У тех, кто употреблял от двух до шести порций сладкого в неделю, риск развития мерцательной аритмии уменьшался на 20% по сравнению с теми, кто ел сладкое не чаще одного раза в месяц.

Стоит отметить, что аритмией сердца в мире страдает свыше 33 миллионов людей. По мнению экспертов, содержащиеся в какао-бобах флавонолы обеспечивают здоровое функционирование кровеносных сосудов.

На этот раз ученые обнаружили существенную связь между потреблением шоколада и снижением риска аритмии сердца, что позволяет предположить, что даже небольшое количество шоколада оказывает положительный эффект на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Мерцательная аритмия вызывается нерегулярным и зачастую слишком быстрым сердцебиением и встречается чаще у людей пожилых, при этом у мужчин чаще, чем у женщин. Мерцательная аритмия вызывает головокружение, одышку и быструю усталость. Иногда она развивается у человека без видимых признаков.

Помимо инсульта мерцательная аритмия также увеличивает риск развития сердечной недостаточности, снижения когнитивной деятельности мозга, старческого слабоумия и риск смерти.

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