Польза и вред персиков для организма человека

Персик представляет собой род древесных растений родом из Центрального и Северного Китая, где его можно встретить в диком виде. Плоды фрукта овальные, круглые, сочные, ароматные и бархатистые, обладают красивым и ярким внешним видом, сладчайшим вкусом, высокими пищевыми и диетическими качествами. Мякоть персиков бывает красноватой, оранжевой или жёлтой. Также в них есть крупная косточка с запахом миндаля.

Современной медицине польза и вред персика известны досконально. Этот фрукт – самое настоящее лакомство для любителей сочного и сладкого, этим персик выделяется среди всех остальных представителей фруктового царства. По количеству сахаров в его составе и сочности с ним, скорее всего, не сможет сравниться никакой другой фрукт.

При этом персик не только сладкий продукт, но и полезный, ведь он является одним из лидеров по содержанию витаминов и минеральных веществ в своём составе среди всех остальных фруктов. От того и польза от употребления персиков довольно значительная, однако к употреблению плодов имеются и противопоказания. Давайте же поговорим о полезных и вредных свойствах этого фрукта поподробнее.

Польза персиков

Поддерживают полноценную работу кровеносной системы. Польза персиков для сердца и крови характеризуется содержанием кальция и калия – компонентов, которые участвуют в формировании и восстановлении повреждённых стенок кровеносных сосудов. Ещё калий необходим для того, чтобы регулировать функционирование сердечной мышцы и поддерживать нормальный и стабильный сердечный ритм. Это же воздействие оказывает и витамин E, который, к тому же, не допускает образование тромбов в кровеносных сосудах. Благодаря наличию в составе персиков железа, их употребление рекомендовано при малокровии, а также для выработки костным мозгом необходимое количество эритроцитов, поддерживающих полноценную работу организма. Полезные свойства персиков проявляются и в способности плодов фрукта уменьшать количество холестерина в крови и препятствовать его всасыванию, что не допускает образование нерастворимых холестериновых бляшек и способствует профилактике атеросклероза;

Улучшают состояние опорно-двигательного аппарата. Содержание в большом количестве фосфора и кальция, которые обладают общеукрепляющим эффектом, позволяет употреблять персики при проблемах с суставами и костями, а также для их снабжения необходимыми структурными элементами и витаминами, которые активизируют обменные процессы в хрящевой и костной ткани. Оздоровлению суставов посредством употребления персиков способствует ещё и высокое содержание биологически активных компонентов и влаги, выводящих из организма огромное количество токсинов и солей. Так, персики рекомендованы к употреблению людям, страдающим от артрита, остеохондроза, ревматизма и остеопороза;

Стимулируют пищеварительные процессы. Распространено очень много слухов о том, что волоски плодов персика могут раздражать слизистую оболочку пищеварительных органов, однако ничего общего с реальностью эти убеждения не имеют. И волоски, и внутренние волокна плода, и кожура персиков улучшают процессы переваривания пищи благодаря растворимой клетчатке, стимулируют кишечник на активную переработку пищевых комков, активизируют другие органы пищеварения, что приводит к быстрому и полному всасыванию полезных веществ с едой. Таким образом, человек быстрее насыщается пищей, а желудок освобождается от большой нагрузки для обеспечения организма энергией. Такое воздействие благотворно сказывается на состоянии кишечника и работе желудочно-кишечного тракта в любом возрасте, способствует препятствию развития вредных микробов и меньшему всасыванию холестерина.

Ещё персики необходимо есть людям с ослабленным иммунитетом после болезней и операций для улучшения аппетита, с целью предотвращения запоров, изжоги, пониженной кислотности желудка, заболеваний печени и почек, профилактики глистов;

Низкокалорийный продукт. На 100 грамм персиков приходится всего 40 килокалорий, а способность этого фрукта быстро насыщать организм делает его прекрасным продуктом для желающих похудеть;

Повышают настроение. Для этого задействуются такие компоненты персика, как сахара, витамины и магний, которые тонизируют организм и избавляют от стрессовых и депрессивных состояний;

«Фрукт красоты» благотворно влияет на кожу. Чуть ранее мы уже упоминали о том, что персики снабжают организм большим количеством влаги и не допускают потерю уже имеющейся в клетках влаги. А это один из важнейших факторов для разглаживания морщин и поддержания здоровой кожи вне зависимости от возраста. Также благодаря содержанию винной, яблочной и лимонной кислоты персики ускоряют отшелушивание отмерших и твёрдых клеток кожи, что тоже способствует приданию коже молодого, свежего, естественного и румяного оттенка. Это воздействие усиливает каротин, которым также богаты персики. Мякоть фрукта помогает облегчить болевые ощущения при солнечных ожогах;

Укрепляют здоровье мужчин. Всё дело в том, что этот фрукт содержит в своём составе цинк, достаточное количество которого в организме восстанавливает мужскую силу, нормализует гормональный фон, поддерживает в нормальном состоянии простату и препятствует её заболеваниям;

Усиливают иммунитет. Персики рекомендовано есть для профилактики и усиления эффекта лечения вирусных и простудных заболеваний, а также для нейтрализации болезнетворных микробов, так как в плодах содержится изобилие витаминов A, B и C. Благодаря этим свойствам фрукт не менее важен и для детей, организм которых гораздо легче подвергается различным болезням;

Улучшают состояние беременных женщин. Приём всего 2-3 плодов этого фрукта в день поможет снизить симптоматику токсикоза и тошноты, усилить противорвотное действие у беременных. Кроме того персики повышают уровень гемоглобина в крови, восполняя жизненными силами будущих матерей;

Очищают организм. Плоды персика обладают сильным желчегонным и мочегонным эффектом, выводят лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, предупреждают возникновение мочекаменной болезни, выводя песок из мочевого пузыря. Клетчатка, содержащаяся во фрукте, способствует очищению кишечника и выведению неперегнивших отходов. Это усилит и диетические свойства персика, потому что когда организм очищается от ненужных веществ, ему становится легче сжигать лишние жиры;

Повышают работоспособность головного мозга. Калий и фосфор в персике способствуют укреплению памяти, улучшению работы мозга, препятствуя развитию его возрастных изменений;

Предотвращают авитаминоз. Регулярное употребление фрукта позволяет организму запастись полезными микроэлементами и витаминами на длительный период;

Показаны при подагре;

Поддерживает остроту зрения благодаря каротину.

Вред персиков

Персик, как и любой фрукт, имеет обратную сторону медали и в некоторых случаях может нанести угрозу человеческому организму.

Сорта персиков с бархатистой кожицей могут вызвать аллергию. Всё дело в том, что на волосках персика скапливаются пыльца, на которые у многих людей возникает аллергическая реакция;

Содержит большое количество сахаров. В связи с этим диабетикам следует строго ограничить количество употребления фрукта;

Нежный плод считается скоропортящимся продуктом;

Персики не рекомендованы для людей с повышенной кислотностью желудка, так как способствуют её увеличению, из-за чего показаны при заболеваниях, связанных с пониженной кислотностью желудка;

Излишнее употребление плодов персика приводит к расстройству желудка.

Стоит учесть, что польза и вред персиков во многом зависят также и от качества этого фрукта. Очень часто для того, чтобы придать плодам красивый товарный вид и чтобы они сохраняли такой внешний облик достаточно длительное время, в магазинные персики зачастую добавляют химические вещества. Такие продукты не рекомендованы к употреблению в сыром виде, особенно детям, и сгодятся они лишь для приготовления пирога, компота или варенья.

Чтобы проверить, обработан фрукт или нет, его нужно разломить пополам и посмотреть на косточку – если она высохшая и съёжившаяся, значит, плод обрабатывался химическими веществами. Так или иначе, чаши пользы и вреда персиков имеют большой противовес в сторону положительных свойств этого необычайно вкусного и сочного плода.