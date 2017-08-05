Как спастись от жары, если нет кондиционера: 10 советов

05.08.17 12:26Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Жара на улице зашкаливает, и даже добраться на работу – уже испытание. Не говоря уже о том, чтобы целый день находиться в жарком душном помещении, да еще и работать! Конечно, оптимальный вариант – это установить кондиционер. Но что делать, если работодатель ни в какую не соглашается на такие расходы?

Приведенные ниже советы помогут комфортно работать в сильную жару без кондиционера, пишет health info со ссылкой на «Комсомольскую правду».

  1. Одевайтесь в просторную воздухопроницаемую одежду из светлых натуральных тканей.

  2. Повесьте на окна шторы или жалюзи. Знающие люди утверждают, что попадающий в помещение солнечный свет поднимает температуру на 3-10 градусов, да еще и создает парниковый эффект.

  3. Принесите из дома вентилятор или устройте в помещении сквозняк (сидеть на нем совсем не обязательно). Кстати, вот вам такой лайфхак: если возле вентилятора поставить пару бутылок с замороженной водой, можно создать эффект кондиционера.

  4. Пейте больше воды и зеленого чая, меньше кофе.

  5. Ешьте легкую пищу, введите в ежедневный рацион больше сезонных овощей и фруктов.

  6. Делайте технические перерывы: 15 минут через каждые час-полтора работы. Не сидите на месте – пройдитесь хотя бы по коридору или по лестнице.

  7. Каждый час мойте руки в прохладной воде и смачивайте мочки ушей.

  8. Поставьте на свой рабочий на стол аквариум или стакан с водой. Жидкость будет испаряться и немного охлаждать воздух.

  9. Принесите на работу пульверизатор и периодически опрыскивайте холодной водой воздух вокруг себя и офисные растения.

  10. Если без встреч в городе не обойтись, запланируйте их с утра, пока солнце не раскалило воздух. И не забудьте в дорогу взять бутылку воды и влажные салфетки.

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