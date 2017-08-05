Вся правда про растворимый цикорий: польза и вред

05.08.17 17:50Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Бодрящий и полезный напиток из корней растения завоевал огромную популярность среди потребителей благодаря своему вкусу и аромату, который напоминает кофе, но не содержит кофеина, что является очень ценным свойством цикория.

Польза растворимого цикория

Польза растворимого цикория не подлежит сомнению, как и полезные свойства многих других продуктов растительного происхождения, которые человек использует для улучшения здоровья. Он способствует расширению сосудов, а также снимает приступы тахикардии, благотворным образом влияет на кровеносную и нервную систему. Кроме того, полезен цикорий и для всех пищеварительных органов.

Народная медицина давно утверждает пользу растворимого цикория, где он выступает в качестве важного компонента при приготовлении некоторых лекарственных средств. Помогает он при лечении многих болезней внутренних органов, в частности, почек, печени и селезенки.

Если женщина находится в интересном положении, но не в силах отказать себе в чашечке ароматного кофе, который в этом случае не рекомендуется, скромное растение под названием цикорий обязательно придет на помощь. Польза растворимого цикория для беременных заключается в нормализации сердечной деятельности, поддержании работы сердечной мышцы и печени. Употребление напитка на основе этого растения способствует скорейшему удалению токсичных веществ из организма, что очень важно во время вынашивания плода. Кроме того, цикорий помогает регулировать работу кишечника и желудка, что позволяет беременной женщине позабыть про изжогу и проблемы со стулом.

Вред растворимого цикория

Упоминая о вреде растворимого цикория, стоит знать, что существуют противопоказания к его употреблению. Отказаться от этого продукта следует людям, которые страдают варикозным расширением вен. Помимо этого не рекомендуется напиток на основе цикория и тем, кто имеет заболевания сосудов, астму, хронических кашель или бронхит.

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